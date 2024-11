Aníbal Velásquez, quien habría tenido 87 hijos y es el inventor de la guaracha

.Publicidad.

En las últimas semanas, se viralizó una entrevista en la que el legendario Alfredo Gutiérrez reveló que, el artista barranquillero Aníbal Velásquez quien es padre de La Voz de Cristal Nelson Velásquez e intérprete de clásicos como "Caracoles de Colores", "Guaracha en España" o "Cinco Pa' Las Doce" (una versión casi tan conocida como la de Néstor Zavarce, su intérprete original), tenía 87 hijos. Diez años atrás, el interprete vallenato había reconocido ser padre de solamente la mitad.

Pero Aníbal Rodríguez no es conocido solamente por la posibilidad de haber sido el hombre más fértil de la música vallenata, sino por su legado dentro de este género musical, en el que se ganó apodos como "El mago del acordeón" o "el bárbaro del acordeón" por sus habilidades como ejecutor. Tanto así, que expertos del género han considerado que es el único intérprete que puede medirse con Alfredo Gutiérrez, conocido como El Rebelde del Acordeón.

También es hermano del respetado compositor José 'Chelito' Velásquez y padre de Nelson Velásquez, como se refirió previamente, cantante famoso por haber pertenecido a la agrupación Los Inquietos y por haber sido la voz detrás de clásicos como "Nunca Niegues que te Amo", "Primavera Azul" o "Entrégame Tu Amor", entre otras.

Además fue el inventor de un género llamado guaracha, un estilo nacido de la fusión de la cumbia y el vallenato que es popular en una región de la Costa Atlántica y que estaba inspirado en un género cubano del mismo nombre, pero que él comenzó a interpretar con acordeón. Uno de los principales logros por el que se reconoce el legado de Aníbal Velásquez es porque creó una forma de interpretar la música vallenata, pero que no estaba hecha para el despecho sino para el baile.

No sólo se ha enfrentado en varias ocasiones con Alfredo Gutiérrez, demostrando para muchos e incluso para el propio Rebelde del Acordeón, que él es el que manda. Sino que cuentan que hace años Antonio Fuentes, motivado por el enorme talento de Aníbal Velásquez, buscó por toda Colombia a un artista que le hiciera contrapeso.

Fue así como dio con el formidable Alfredo Gutiérrez, a quien los colombianos no sólo conocen por su enorme talento, sino por tener un largo catálogo de canciones tanto como solista como con su agrupación Los Corraleros del Majagual.

Así fue como Aníbal Velásquez en uno de los dos mayores intérpretes de acordeón

Cuando era niño y todavía no tocaba el acordeón, interpretaba la dulzaina, entre un grupo de vecinos en el que también estaba Nelson Pinedo, uno de los dos colombianos que llegó a grabar con La Sonora Matancera.

Años más tarde, ya con doce, comenzó a girar por Colombia interpretando cumbias del compositor Andrés Landero. Pero un día fue detenido por la policía por estar trabajando siendo menor de edad, quienes lo devolvieron a su familia.

En sus primeros años de trayectoria se destacó por el ritmo de su acordeón y su capacidad para crear melodías muy pegajosas, y por haber creado la agrupación Los Vallenatos del Magdalena, en compañía de Roberto y Carlos Román, el inventor del famoso "Very Very Well". Una de las primeras composiciones que grabaron fue precisamente "Alicia, La Campesina" de Landero, pronto grabaría otra canción llamada "Gladys", donde también aportaría su voz.

Pero Aníbal Velásquez no sólo es famoso por su legado musical, que con 88 años sigue trabajando, sino por haber dirigido el proyecto para la construcción del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, que en la actualidad es uno de los más populosos de la ciudad.

En 1962 graba su primer LP y meses más tarde se instala en Venezuela, donde comienza a trabajar con el también legendario intérprete cordobés Aniceto Molina. Pero años más tarde y luego de un accidente de tránsito en el que pierde una parte del dedo gordo del pie derecho regresa a Colombia.

El legado de Aníbal Velásquez por el que con 88 años sigue trabajando

En los últimos años, cada vez se ha puesto más de manifiesto la importancia del legado de Aníbal Velásquez para la música vallenata.

Por ejemplo en Europa, donde abundan los amantes de la cumbia que coleccionan los más de 100 discos, de compañías diferentes, que llevan su nombre; ya que su "Guaracha en España" llegó a sonar hasta en la Península Ibérica, de acuerdo a lo que se explica en un artículo del medio barcelonés Radio Gladys Palmera.

Infortunadamente, Aníbal Velásquez no ha tenido una buena relación con Nelson Velásquez y según allegados esta habría terminado de romperse hace poco tiempo, cuando el famoso acordeonero no asistió al velorio de un familiar. Llevarían distanciados más de 30 años.

Sin importar que tenga 48 hijos u 87, el número es lo suficientemente impresionante como para inferir que el padre puede no haber estado presente para muchos de ellos, lo que puede haber representado para Nelson Velásquez un hecho imperdonable.