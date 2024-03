Los 5 vallenatos que los libros de Gabriel García Márquez inspiraron

.Publicidad.

Macondo, aquella maravillosa tierra inventada por Gabriel García Márquez para su célebre Cien Años de Soledad y toda su obra en general, han sido fuente de inspiración para otros escritores, para artistas plásticos o músicos. Así que no extraña que varios cantantes vallenatos clásicos, hayan decidido que Gabo sea protagonista en las historias de algunas de sus canciones.

Estas canciones guardan todo tipo de historias y referencias, desde una melodía cantada por Carlos Vives sobre su imposibilidad de conocerse con Gabriel García Márquez, hasta una majestuosa referencia de Diomedes Díaz donde no sólo está incluido el Nobel sino el pintor Alejandro Obregón.

Tiene más sentido aún, cuando recordamos que el propio Gabriel García Márquez se refería a su obra como un vallenato de 350 páginas o que, durante su vida, destacó ser gran amante de piezas de este género de acordeones como “La gota fría” de Emiliano Zuleta (internacionalmente popularizada por Carlos Vives), “La casa en el aire” de Rafael Escalona y “La diosa coronada de Leandro Díaz”.

En esta última había un motivo adicional, que comenzaba mencionando a este escritor nacido en Aracataca.

La canción con la que Los Hermanos Zuleta musicalizaron la entrega del Nobel

La canción fue escrita por Rafael Escalona, pero Los Hermanos Zuleta hicieron aquella hermosa versión que fue la que sonó allá en Estocolmo, durante la ceremonia en que galardonaron a Gabriel García Márquez. “El vallenato Nobel” fue compuesta en 1982, el mismo año en que el escritor recibió su recordado premio.

“Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Gabo sabe lo que te agrada por eso él te manda conmigo el perfume desconocido que tiene un olor a guayaba”, dice una de las estrofas de la canción”.

Cuando Carlos Vives se quedó con ganas de conocer a Gabo

A fines de los noventa, Carlos Vives creyó que tendría la oportunidad de conocer a Gabriel García Márquez. Pero a última hora, el Nobel tuvo que viajar.

Quienes compartieron con el Nobel recuerdan que los encuentros con él no eran fáciles y mucho menos después de que se radicara en México. El poco tiempo que Gabo tenía disponible lo utilizaba principalmente para sus amigos más cercanos, principalmente periodistas.

A Carlos Vives no le quedó de otra que convertir el momento en inspiración para parte de la letra de una de sus canciones, “Qué diera”, que está incluida en su disco Tengo Fe de 1997: “Me puse aquel traje que me regaló Enriquito, pero al premio Nobel, Hombe, le tocó viajar”, cantó el ídollo vallenato en aquella ocasión.

La novela que Lisandro Meza volvió canción

Los fanáticos de Gabo aún discuten si Crónica de una muerte anunciada es una crónica o una novela, mejor dicho, qué tanto de real y de ficcional hay en aquella historia que nació de una disputa familiar.

Pero más allá de este debate literario, Lisandro Meza prefirió centrarse en esta fantástica obra que tiene cinco capítulos que pueden leerse de forma aleatoria y aprovechar la ficción para imaginarse estar sentado junto al Nobel escuchando una de sus historias. Así nació “Canción para una muerte anunciada”.

“Esta historia me la contó García Márquez que es mi amigo, confidente y como es mamador de gallo se la contó a todo el mundo, pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo Pa’ que nada quede oculto”, explicaba Lisandro Meza en la canción.

El juego de palabras de Omar Geles y Nelson Velásquez

En 2007, Nelson Velásquez grabó una canción de Omar Geles llamada “Por querer olvidarte”, que mencionaba dos de las obras más famosas de Gabriel García Márquez: “Y todo por querer olvidarte, ahora el coronel no tiene quien le escriba. Me esperan cien años de soledad, si no regresas mi vida”.

Omar Geles ha compuesto canciones para artistas tan diversos como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Patricia Teherán y su banda Los Diablitos, entre muchísimos más.

Se ha dicho que “Los caminos de la vida”, de autoría de Omar Geles e interpretada originalmente por su banda Los Diablitos, también habría estado entre los vallenatos favoritos de Gabo.

El doble homenaje de Diomedes

Una de las cualidades que más se le recuerdan a El Cacique de la Junta es su habilidad como letrista, su capacidad casi literaria de componer historias con las que la gente podía identificarse.

Fiel a ese nivel de ingenio, Diomedes Díaz escribió en una de sus canciones llamada “La reina de Cartagena”, “Si Obregón estuviera vivo me la pintaría porque García Márquez le diría literariamente: pinte un corazón como el de Diomedes que ella lo merece”.

De esta forma, en una sola frase, Diomedes no sólo homenajeó a Gabriel García Márquez sino al fallecido pintor Alejandro Obregón y de forma majestuosa los hizo habitantes de un mismo universo en una sola frase.