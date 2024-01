AMC adquiere la nueva serie de Bob Odenkirk, 'Lucky Hank'

Lucky Hank, la nueva serie protagonizada por el ganador del Premio Emmy, Bob Odenkirk, tras Better Call Saul, llega por primera vez a Latinoamérica

enero 29, 2024

Lucky Hank, la nueva serie protagonizada por el ganador del Premio Emmy, Bob Odenkirk, tras Better Call Saul, llega por primera vez a Latinoamérica en la señal insignia de AMCNI.

Creada por Paul Lieberstein y Aaron Zelman y producida por Bob Odenkirk, Lucky Hank es la adaptación de ‘Straigth Man’, novela escrita por el ganador del Pulitzer Richard Russo, narra la historia de Hank Devereaux, el presidente del departamento de inglés en una universidad de poco presupuesto en Pennsylvania ubicada en la decadente zona industrial conocida como el “Rust Belt”, que comienza a atravesar una crisis de la mediana edad, al borde del colapso total. Con todos estos obstáculos, Hank deberá navegar por el caos poco convencional de su vida familiar, social y laboral.

La serie de ocho episodios que protagoniza Odenkirk a sus 61 años tiene también en el cast a Mireille Enos (The Killing) en el rol de la esposa de Hank, Óscar Núñez (The Office), Tom Bower (Crazy Heart, Raymond & Ray), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Olivia Scott Welch, Suzanne Cryer, Diedrich Bader, Sara Amini, Cedric Yarbrough, Kyle MacLachlan, Brian Huskey y Catherine Keener.

Esta nueva adquisición se suma a otros títulos populares de AMC Studios que AMC ha adquirido en años recientes, con series reconocidas como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond o la producción española, La Fortuna.