Alfredo Gutiérrez, el músico que internacionalizó el vallenato mucho antes que lo hiciera Carlos Vives

El acordeonero, quien días atrás se fue contra los músicos que no interpretan estos instrumentos, también es precursor en la internacionalización de la cumbia

.Publicidad.

En las últimas semanas se hicieron virales unas declaraciones de Alfredo Gutiérrez, en las que el maestro de la cumbia y del vallenato, afirma que al último de estos géneros perdió su verdadera esencia. Que ya no tiene alma, cadencia y no es más que un "brincoleo". Según él, los músicos de ahora fueron formados en escuelas pero no tienen la esencia del género y, muchas veces, ni siquiera han tocado en un acordeón. Lo que ocurriría con Carlos Vives.

El intérprete de "La Tierra del olvido" y está leyenda viva de la música popular colombiana de 81 años, tienen dos cosas en común: ambos internacionalizaron (o ayudaron a internacionalizar) el vallenato. Primero, el maestro que ha estado detrás de un sinfín de clásicos como "Ojos Indios", "Festival en Guararé" , "La Banda Borracha", "Festival en Guararé" y muchísimos más, quien además ha sido coronado Rey Vallenato en tres ocasiones, comenzó a llevar el género a México, mucho antes que el intérprete de "La Gota Fría" lo hiciera.

..Publicidad..

| Lea más: Ingresos de la gira de Taylor Swift: los más grandes de la historia y casi 7 veces los de Karol G

...Publicidad...

En el caso de Carlos Vives las opiniones están divididas, hay quienes, como Omar Geles, que han agradecido que el artista samario haya abierto puertas para el vallenato que sin su fusión pop no se habrían podido abrir y por otro lado está la postura de quienes consideran que se aprovechó de un género que tenía una raíz diferente.

....Publicidad....

Esta parece ser la postura del maestro y por eso conversamos con él para entenderla mejor, pero también le preguntamos por sus proyectos actuales, por el disco que publicó este año (en el que aprovecho para incluir "Tesoro de amor", una canción que hizo con El Freaky y con Juanes años atrás) y hasta por su anécdota grabando con su amigo Darío Gómez, con quien grabó un éxito en cumbia, pocos meses antes de su fallecimiento.

A continuación, la entrevista con Alfredo Gutiérrez para Las2orillas: