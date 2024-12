El día que Alfredo Gutiérrez logró cantar con Darío Gómez antes de su muerte

.Publicidad.

En sus últimos años, el Rey del Despecho estuvo más dedicado a dar conciertos en vivo y a compartir con su familia, que a grabar canciones. Aunque eso no significa que no se haya dado el gusto de grabar algunos éxitos o participar en los de sus colegas. "Copita de lícor" con Alzate, "A Punta de Lícor" con Jhon Alex Castaño o "No hay razón para odiarte" con Yelsid y Andy Rivera, fueron algunas de ellas.

Además, también hizo éxitos propios como "Mi renuncia", "Respétame" y "Un clavo saca otro clavo", el éxito tropical que hizo con el maestro Alfredo Gutiérrez y una canción de la que el maestro del acordeón nos habló en reciente entrevista con Las2orillas.

..Publicidad..

| No se pierdan: La razón por la que RCN no estrenará este año la novela de Darío ...

...Publicidad...

Resulta que la conexión entre Darío Gómez y Alfredo Gutiérrez habría nacido algunos años antes, cuando el maestro tocó en una fiesta familiar del Rey del Despecho. A partir de ahí nació una conexión que los convirtió en grandes amigos y que hizo que antes de la muerte del artista alcanzaran a grabar el tema.

....Publicidad....

"Un clavo saca otro clavo" fue incluida en un disco llamado Al Compás Entre Reyes, publicado por la discográfica de Darío Gómez, Discos Dago, y con una versión de "La Copa Rota" con Alci Acosta y canciones como "Alicia Adorada" y "Qué Dios Te Lo Pague".

El maestro Alfredo Gutiérrez se encuentra dando sus tradicionales conciertos de fin de año, entre ellos una presentación que tendrá el 30 en el marco de la Feria de Cali. Además, en las últimas semanas ha dado varias entrevistas explicando sus preocupaciones con el vallenato actual, que según él tiene muy buenos músicos pero poca alma y cadencia.

| Lea más: La razón por la que Alfredo Gutiérrez declaró que el vallenato está ...