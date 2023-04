¿Al final Shakira resultó siendo la verdadera bruja tóxica?

.Publicidad.

Presa de los celos Medea, para vengarse de su esposo, mató a sus hijos. Este mito de hace 2.500 años no deja de tener vigencia. Muchas mujeres han sufrido vejaciones y hasta asesinatos por parte de hombres terribles que prefieren ver aniquilados a sus objetos del deseo a soportar un engaño. Los que no matan pues hacen canciones en donde se recomienda el asesinato de la infame. Así que se celebró ampliamente que Shakira se desquitara de su esposo, Piqué, después de haberla engañado con una mujer veinticinco años menor que la barranquillera. Eso de que “Las mujeres no lloran las mujeres facturan” se convirtió en la frase del año. A Shakira, al menos, su despecho le ha representado una montaña de plata.

Pero, así se celebre la salida de nuestra amada diva, hay gente que está sufriendo. Sus hijos no lo deben pasar muy bien, era innecesaria esa sobre exposición de algo tan traumático como un divorcio. La que si lo está pasando mal es Clara Chía. Ya sabemos lo que le puede pasar a una mujer que vaya en contra de una diva. Este mes Amazon Prime estrenó una serie maravillosa llamada el Enjambre en donde muestra la furia de una turba de admiradores de una diva defendiendo a lo que más admiran. Clara Chía tiene miedo. Ya dejó de preocuparse por las barbaridades que dicen de ella en redes sociales, de que Shakira la señalara de manera irresponsable en una canción que tiene 200 millones de reproducciones, que la compara con un Twingo, con un Casio, sino que deja filtrar cosas como que ella es muy poquita cosa, que se le comió la mermelada, que es muy poca cosa para ella.

-Publicidad.-

Si Shakira es tan feminista, ¿no era mejor centrar su crítica en un tipo poderoso como Piqué quien era el que tenía el compromiso con ella? ¿ Por qué caer en el tópico de que es la mujer que la mala del paseo? Shakira debió entender desde el principio con quien se metía. El defensa del Barcelona tenía fama de Don Juan cuando ella lo conoció e incluso tenía novia. ¿Acaso la exnovia de Piqué se le interpuso en su camino cuando ella decidió quitárselo? Estar a favor de Shakira en este caso es ponerse a favor del poderoso. Ojalá esto, como dijo Piqué, no termine en un suicidio. Por cierto absolutamente deplorable y xenófobo los comentarios del ex defensa contra la fanaticada de la barranquillera en Latinoamérica.

Vea también: ¿Piqué le ayudará? La millonada que Shakira pagará por la educación de sus hijos en Miami

Publicidad.