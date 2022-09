Ahora que gobierna Petro ¿dejaron de ignorar las masacres de los policías?

Por: Diana van Gompel de Romero |

septiembre 07, 2022

Siento que por primera vez Colombia entera realmente se conmueve y se indigna ante el horrible atentado contra los policías en el departamento del Huila y rechaza la sevicia con que fueron asesinados. Quizás ¿por fin dejamos de recibir esa noticia como algo del común, como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, si acaso con unas palmaditas de condolencia y nada más y pasamos la página y dejamos de ver noticieros para no estresarnos?

Me emociona y me produce inmensa dosis de esperanza la actitud del gobierno y de la ciudadanía con sus manifestaciones a lo ancho y largo de nuestro territorio y tengo fe en que se implementarán caminos efectivos para procurar un rumbo diferente al país donde la oportunidad, la seguridad y la dignidad de todos sus habitantes exista y se respete.

La imperdonable indolencia de los gobiernos con el pueblo colombiano no puede continuar. Por primera vez se siente que la enfermedad se intentará combatir desde todos los frentes comenzando por la presencia del estado en todo su territorio para protegerlo, en la educación y la preparación de los jóvenes con ilusión y optimismo de construir un futuro mejor, en una reforma agraria que nos convierta en despensa alimentaria y en una erradicación de no solamente cultivos ilícitos sino de la rampante corrupción que heredamos y que durante muchos años hemos visto crecer sin inmutarnos y que con toda seguridad ha causado más daño que la pandemia del Covid 19.

El gobierno no podrá hacer esto solo, necesitará del compromiso de cada uno de nosotros para comenzar a vislumbrar los cambios. Los privilegiados, la gente de bien, la clase media, los trabajadores de todo tipo, los más necesitados, los maestros, los religiosos, todos tendremos la obligación moral de construir paz y país. Por primera vez pienso que el que no esté dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para lograr esta verdadera “limpieza social” no merece llamarse colombiano y su mejor aporte sería asumir por completo la opción de la otra ciudadanía.

Aquí si se puede construir un mejor país, si se puede vivir en paz ¿Y usted, a qué le apuesta? ¿Qué está dispuesto a aportar? ¿Realmente cree que la gente de bien podría continuar viviendo bien en una isla poblada por ellos únicamente? Las grandes empresas e industrias han sido construidas por todos los que laboran en ellas y sin los trabajadores los directivos no existirían.

Medítelo y decida si quiere ser un colombiano de bien o un buen colombiano. De pronto todos merezcan ser gente de bien, bondadosa, respetuosa y respetada.