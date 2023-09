Águila no caza moscas

El presidente Petro se ha equivocado de adversario político, que no es Iván Duque sino el uribismo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. El tópico del Profe. En los últimos días hemos presenciado algunas discusiones o enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Pues bien, en esta videocolumna se explica por qué sucede esto y que básicamente se corresponde con el juego de la herencia recibida.

Sí bien en algunos casos esto tiene más apego con la realidad que otros, no deja de ser un juego retórico que para que funcione correctamente debe escoger de forma adecuada el adversario político, en este caso Iván Duque no es el adversario, sino el uribismo como forma política de la extrema derecha que tanto daño le ha hecho al país, por lo tanto el presidente Petro debería aplicar aquel proverbio de Aquila non capit muscas y escoger en realidad el adversario a derrotar.