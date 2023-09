La artista española Milagros regresa a Medellín a estrenar su álbum ‘Hecha de pedazos’

Por: Pablo Zea |

septiembre 22, 2023

La artista española Milagros estrena ‘Hecha de pedazos’ y regresa a Medellín a presentar lo mejor de este nuevo trabajo musical, una compilación de 12 temas originales e inéditos, producidos por el compositor Lucas Vidal, autor de bandas sonoras de éxito internacional como Rápidos y Furiosos 6 y ganador de dos premios Goyas y un Emmy.

Cicatriz, No me olvido de ti, Que valga la pena, Somos, No es mérito tuyo, entre otras; son algunos de los temas que nacen del corazón de Milagros y se proyectan como éxitos musicales.

“Quería hacer un disco que por encima de todo hablara de lo que somos y sentimos. Con palabras simples y emociones honestas. Un disco popular y cantinero. Las 12 canciones de ‘Hecha de pedazos’ hablan de lo que realmente importa: el amor, el desamor (porque las buenas canciones hablan de desamor), el dolor, la amistad y la alegría”, indicó Milagros.

La gran pianista colombiana Teresita Gómez dice que “Milagros canta con mugre en el alma”. Su gran voz, junto a la producción de Vidal y la Orquesta Sinfónica de Extremadura, propone un viaje emocional muy intenso.

En 2014, Milagros llega por primera vez a Colombia para cantar en los teatros de Medellín y destaca que su conexión con el público paisa es poderosa. Sus grandes actuaciones en Feria de Flores de 2015 y 2016, afianzaron su amor por el país, donde también estrenó en su momento el tercer álbum, ‘Pasión’; un disco que suena a vals mexicano, tango, copla y bolero.

La artista se presentará este 27 de octubre en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín donde se podrá disfrutar en vivo de un recorrido por sus emociones más profundas, cantarle al amor, a la nostalgia, a la esperanza y al dolor.

“Después de varios años regreso a Medellín, al Teatro Pablo Tabón, para llenar la ciudad de la Eterna Primavera de magia, de color y talento en un concierto junto a la Orquesta Iberacademy, con la dirección de Julio César Sierra, para dejar una huella imborrable en los paisas, quienes llevo en mi corazón y mi inspiración”, agregó Milagros.

Las boletas del concierto se pueden adquirir en Tu Boleta y las taquillas del teatro desde $60.000 balcón y $90.000 luneta, en preventa hasta el 30 de septiembre; y $70.000 balcón y $100.000 luneta, entre el 1 y 27 de octubre.