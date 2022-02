Agrandado: su técnico le baja los humos a Yaser Asprilla

"La mejor forma de acompañar a Yaser es que él entienda que hay diez al rededor de él. A veces cree que es él y los otros diez no existen. Yo le puedo poner a Maradona, a Pelé y a Messi al lado y si él no la comparte se va a meter en problemas. La mejor forma es que él se vea, mostrarle los videos y que entienda que el fútbol es colectivo, que no puede pretender sacarse a los diez del rival y después rematar al arco. Es un mensaje público que le mando. Ojalá lo entienda porque es con cariño, con amor".

Estas declaraciones han despertado ampolla contra el técnico. ¿Ustedes qué piensan?