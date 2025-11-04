Abelardo llenó el Movistar Arena con la gente que está indecisa de votar por el que diga Uribe

Por: John Jairo Gelvis Vargas |

Durante los últimos meses, Abelardo de la Espriella ha consolidado un movimiento político propio que comienza a ganar fuerza de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Su estrategia evidencia un distanciamiento de la sombra de Álvaro Uribe, reconociendo que depender de la figura del expresidente no garantiza los votos necesarios para aspirar a la presidencia. De la Espriella ha enfocado su candidatura en atender las principales preocupaciones del elector de derecha y centro-derecha: seguridad, empleo, salud y educación. Su discurso ha sido directo y crítico con el gobierno actual, evitando evocar constantemente los logros del pasado de Uribe.

El sold out del Movistar Arena con más de 15.000 espectadores representa un hito personal para “El Tigre”, como le gusta que lo llamen. Durante el evento, artistas como JuanDa Caribe, Peter Albeiro, Cuenta Huesos y Maia participaron en la apertura de su campaña, mientras De la Espriella se consolidaba como el protagonista central, mostrando independencia en un país polarizado entre los seguidores de Uribe y Petro. Esta estrategia busca captar el voto indeciso de derecha y centro-derecha, apelando al deseo de retornar a lo que considera “buenas costumbres”, frente a un panorama crítico de la izquierda que ha resaltado masacres y violencia contra líderes sociales, fenómenos que, según sus cifras, se han intensificado durante el gobierno actual.

A través de la construcción de su marca personal, “El Tigre” y “Defensores de la Patria”, De la Espriella ha logrado aglutinar a empresarios, miembros de la reserva activa del Ejército y la Policía, emprendedores y ciudadanos comunes preocupados por el futuro del país. Este grupo ha sido clave en la recolección de las firmas necesarias para oficializar su candidatura. Sin embargo, su campaña en Norte de Santander se ha visto afectada por la participación del exgobernador y hoy diputado Diego Gonzales, cuya trayectoria política ha generado cuestionamientos sobre la coherencia y transparencia del movimiento. A pesar de esto, situaciones similares se presentan en otras regiones del país, reflejando el complejo panorama político nacional.

En su más reciente discurso, De la Espriella anunció su intención de llenar el estadio El Campín con un evento que podría contar con la participación de su amigo y aliado, Silvestre Dangond. Durante su intervención, dejó entrever que planea incorporar nuevos artistas, con el objetivo de reunir a aproximadamente 40.000 personas. Esta iniciativa refleja su ambición de ampliar su base de seguidores y consolidar su presencia entre la derecha y la centro-derecha, diferenciándose tanto de los candidatos uribistas como de los perfiles más moderados o tradicionales. Su estrategia apunta a liderar un cambio dentro del espectro político conservador, aprovechando el desgaste del uribismo y la búsqueda de nuevos liderazgos por parte de la ciudadanía, siempre bajo los principios del escudo nacional: libertad y orden.

