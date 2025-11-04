El exgeneral Zapateiro cerró filas alrededor de Abelardo de la Espriella

El excomandante de las FFMM juntos a otros exmilitares adhirió al movimiento Defensores de la patria en el Movistar Arena donde se reunieron 15 mil personas

El general (r) Eduardo Zapateiro fue uno de los oradores en la Convención del movimiento Defensores de la patria con el que el abogado Abelardo de la Espriella aspira a participar en las elecciones presidenciales del año 2026 y con el que aspira a recoger más de un millón de firmas para respaldaron.

Resultaba difícil disimular su presencia que sobre sobresalía como . un hombre que llevaba una gorra que lo identificaba como veterano del Ejército y un buzo de camuflaje, al que estaba adherido el lema de la campaña: “Firme con la patria”

Se trataba del general (r.) Eduardo Zapateiro, quien durante 40 años sirvió a esa fuerza militar, llegó a ser su comandante en el gobierno de Iván Duque y se retiró recién elegido el presidente Gustavo Petro, según él porque su conciencia no le permitía seguir las órdenes de alguien con quien tenía diferencias irreconciliables.

Ese lunes festivo Zapateiro era el más solícito a la hora de posar para las fotos con seguidores de la Espriella. Incluso se movía en el escenario con similar reconocimiento al recibido por figuras de la política como Lina Garrido, la representante a la Cámara por Arauca, famosa por su intención “cantarle la tabla” al presidente de la República el 20 de julio, durante la instalación de las sesiones del Congreso.

También estaban allí otros personajes influyentes como Enrique Gómez, sobrino del inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado quien adhirió con el partido Salvación Nacional, el abogado penalista Iván Cancino, la exfiscal Vivian Morales, su ex esposo Carlos Alonso Lucio -excongresista y exlíder del M-19 y numerosos personajes de la farándula.

Sin embargo, la presencia de Zapateiro era una de las más atractivas y todos parecían reconocerlo, entre otros rasgos, con la voz ronca con la que gritaba la consignas, con el tomo similar al que se dirigía a los soldados cuando se encontraba frente a un destacamento.

El general que ahora hace parte del cuerpo de las reservas había mantenido un bajo perfil, sobre todo después de que un sargento que sobresale dentro de las llamadas “bodegas petristas”, los acusó a él y al actual ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez, se haber gestionado a espaldas del gobierno un importante contrato del excomandante del Ejército con la Industria Militar (Indumil).

La especie fue difundida en redes por el sargento retirado Alexander Chala, en agosto de 2025, y recibió una fuerte réplica por parte del ministro de Defensa, que anunció acciones penales en contra del suboficial por los delitos de injuria y calumnia.

Hasta ahora no se ha sabido qué pasó con la denuncia. Tampoco hubo pronunciamiento alguno de la Casa de Nariño.

Lejos de cualquier premio, el general Zapateiro, que alguna vez sonó como un posible aspirante presidencial, regresa a la escena pública para apoyar a un hombre que, como de la Espriella, refleja un modelo de derechas en el que él cree.

Varios miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares se unieron a las filas de De La Espriella. También lo han hecho los de la Policía, liderados por un personaje de la farándula que se hizo popular con el nombre de ‘Peter Albeiro’.

