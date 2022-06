¿A qué le temen los empresarios en un gobierno de Petro?

.Publicidad.

El economista Andrés Bernal se mueve en el mundo de los inversionistas internacionales y asesora también a empresarios colombianos. Es además columnista y activo en redes sociales donde expresas permanentemente sus análisis y opiniones. Ha seguido al milímetro la campaña electoral y las propuestas económicas y tiene muy clara la incertidumbre y zozobra que se vive entre los inversionistas frente al triunfo electoral de Gustavo Petro, a la luz de sus propuestas de campaña. En esta conversación con Juan Manuel Ospina explica cuál es el ambiente que se vive y dónde están los temores.

Juan Manuel Ospina: Es un columnista de la República y es el estratega jefe de mercados emergentes en una gran compañía y se mueve desde Miami.

Juan Manuel Ospina: Alberto, muchas gracias por aceptar la conversación en este momento con un nuevo Presidente que habló mucho en campaña, sembrando dudas generando un ambiente complicado para la economía. La temperatura del cuerpo económico parece que sube, es una fiebre pasajera, o es un síntoma de un agravamiento de una situación.

Alfredo Bernal: El tipo de cambio, el dólar, es el barómetro para medir si estamos enfermos o no. ¿Qué va a pasar con el dólar? La gente me pregunta si compró dólares o se queda tranquilo; hay incertidumbre sobre la capacidad del peso colombiano de mantener su valor. La incertidumbre la genera le no saber cómo será el gobierno de Petro. La pregunta del millón es si va a ser como Ricardo Lagos en Chile, o va a gobernar como Rafael Correa o Maduro.

JMO: No solo el inversionista tiene incertidumbre, cada quien quiere saber qué puede pasarle. Este es un punto importante y ¿qué alcanzas a ver de lo que plantea Petro? Qué gastos se están planteando y la expectativa de recaudo.

A.B Ese es el meollo del asunto: cómo cerrar las se cierran las cuentas de tienda. Si una familia recibe un millón de pesos al mes y gasta dos en algún momento se le acaba la posibilidad de crédito, lo mismo son los países, puede que los bancos le suelten durante un año pero empieza a ver cómo va a ser el pago. En una reunión privada en Washington compartí con los ministros de hacienda de Colombia y Perú; le hablaban a 50 inversionistas internacionales. Un cliente que invierte millones de dólares porque confía en Colombia me preguntó, “explícame como es esto, que el candidato Gustavo Petro quiere interrumpir exploración petrolera”; le respondí que si, que ´por el tema climático. Su reacción fue sencilla: para qué si Colombia no aporta al calentamiento global con un 0,23% de emisiones; podrían no volver a prender un carro y no pasa nada. Hágale un favor a su país, hable con el equipo económico de Petro y que no hagan barbaridades.

Si Colombia se queda sin exploración petrolera se disminuye a la mitad la inversión extranjera y el declive de producción va a ser más intenso. Para mantener los pozos actuales tienen que haber nuevos contratos de exploración con la ANLA; el discurso porque es para ganar votos con los jóvenes porque no entienden que cuando utilizan el celular gastan petróleo.

JMO: Yo veo una gran diferencia entre el Petro de primera vuelta y el Petro de segunda; el de la primera más radical en sus posiciones, el de segunda se distanció de esas propuestas y están en una zona indefinida. Era más claro, el de hoy no se sabe para dónde se va a mover y ahí es clave el ministro de hacienda. Si se equivoca tendrá impacto internacional porque hay temor, hay salida de capitales y me da la impresión que Petro se va a air para el lado centro demócrata y no va a ser una línea chavista.

Por Petro votaron los sectores populares y los jóvenes. ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo va a responder? No sé, se necesitan inversiones grandes. Él ha puesto una bandera muy atractiva son los acuerdos nacionales; en Colombia nos encantan los acuerdos nacionales, el más importante el Frente Nacional y él lo vuelve a plantear, desde tú ángulo, midiendo el clima económico, ¿esto tiene algún sentido?

A.B. Es una buena noticia que se mueva eso. En los debates, cuando Sergio Fajardo llevó la lista de los costos de las promesas de Gustavo Petro, detrás de esa lista estaba José Antonio Ocampo, quien puede ser ministro de Petro y eran unos números serios. Ricardo Bonilla, el asesor lo dijo: la campaña ya pasó, ahora viene gobernar, el plan de gobierno. Esa cosa que ustedes leyeron alla, que aquello que le vamos a dar empleo a todo el mundo, que vamos a meter el carbón debajo del tapete, eso que sonaba tan lindo, era por joder

JMO. Ya cumplió su cometido, ya dio los votos

AB: Eso se parecen a las fotos de redes intervenidas por Photoshop, son para venderse, y cuando llegan a la cita a realidad es otra. El plan de Petro es inviable, y eso lo sabemos todos, tu, yo, lo saben los mercados. Ahora falta ver cuando se baja eso, cuando va costar, cuanto más tenemos que exprimir el sistema para garantizar los gastos adicionales. El Acuerdo nacional va a incluir una reforma tributaria durísima, pero no va a ser de $ 50 billones, porque es inviable. Va a ser un recaudo entre $ 25 y 30 billones y va ser una reforma dura que va a poner a la gente a pagar impuestos. En Twitter pusieron un meme que decía miren quien viene de la mano de Petro y es Carrasquilla, la reforma se va a parecer muchísimo a la reforma de Carrasquilla. Petro decía, no se preocupe que le voy a cobrar a los 4.000 colombianos más ricos y para lograr esos $ 50 billones, cada uno de ellos tendría que pagar $ 30 millones adicionales por dia. Eso es inviable, van a pagar más impuestos 40 mil o 120 mil colombianos dependiendo de donde se comience a pagar el impuesto. En Colombia el sistema es muy ineficiente. Ochenta los ponen las empresas y veinte los ciudadanos y por eso es tan difícil crear empresas nuevas.

JMO: Las dos reformas de Carrasquilla y la de Bonilla, coinciden en que hay una falta de progresividad en los impuestos a las personas naturales y cargas pesadas sobre las empresas. Hay que grabar más a las personas de altos ingresos y aligerarles a las industrias las cargas tributarias para que esa carga se convierta en inversión.

AB: Se viene un problema grandísimo en Colombia y es que gran parte del recaudo de renta viene de las 5.000 personas jurídicas más importantes del país empresas son los que pagan el grueso de los impuestos de renta, si llega a haber una desaceleración económica el fisco se queda sin recursos y obliga a que la política fiscal sea en vez de anticílica sea procíclica, pero en el caso de Colombia como hay tan mal sistema tributario si cae la economía no hay recursos para inyectarle y arranque. la.

JMO: Me estas sonando muy Keynesiano, cosa que no me choca. Es pasar la carga fiscal de los hombros de las empresas a los hombros de los accionistas, a las personas naturales. El otro punto es el que siempre sabemos es que no es solo cuanto se recauda sino la calidad del gasto y ahí es donde se le muestre al país, vamos a pagar más impuestos y se van a invertir en esto, que se transforme en apalancamiento financiero y que no sea engrosando burocracia, clientela de los políticos, me preocupa es cómo va a manejar Petro la injerencia de los políticos y los acuerdos, pero que como dicen hay almuerzo gratis y en política mucho menos.

Termino con esto, el presidente tiene que pensar en el corto, medio y largo plazo. El acuerdo nacional debe enfocarse en temas de mediano y largo, pero Gustavo Petro tiene que entender el momento actual: en este instante hay un incendio frente a las expectativas y ese incendio hay que controlarlo. Y se controla si el presidente electo Gustavo Petro sale en su twitter y anuncia el nombre de quien va a manejar la agenda económica durante el empalme y en su gobierno. Un nombre que dé tranquilidad, José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Carolina Soto, que se conozcan en el ambiente de inversión internacional para generar tranquilidad de manera tal que los inversionistas se desetresen y le den el compás de espera que se necesita.