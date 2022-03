A defender la democracia: tenemos que votar

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Con todas las imperfecciones del sistema democrático colombiano, tenemos la oportunidad de elegir a quienes nos representarán en el Congreso. Es una obligación ciudadana votar el próximo domingo 13 de marzo.

Sí, todos sabemos que los casos de compra flagrante de votos están arraigados no solo en la costa atlántica, que el uso de contratos públicos es un palanca formidable de financiación de campañas que está a la orden del día, que la impunidad frente a los delitos electorales es rampante.

Aún así, en Colombia el voto de opinión, aquel que los caciques no pueden controlar, es también poderoso. Más aún en un país en el que los jóvenes, en el mundo de internet y las redes sociales, están cada vez más empoderados porque están mejor informados y no tienen que pedirle permiso a nadie para opinar y expresar sus inconformidades y anhelos de futuro. Jóvenes votantes para quienes la agenda no es la misma que la de la política tradicional. El medio ambiente, el respeto a la diversidad, el rol de la mujer, las oportunidades de educación y empleo de valor, la búsqueda real de equidad están en sus prioridades.

Sí, es un país particular en el que conviven la barbarie y la democracia: récord mundial en asesinatos de líderes defensores de derechos humanos, regiones controladas por ejércitos privados, sean los del Eln, los de las disidencias o el de Otoniel, inimaginables situaciones en una democracia moderna. Y con algunos altos oficiales en la nómina de los bandidos, como desde hace décadas ha ocurrido y como las recientes revelaciones nos lo ratifican, que desmoralizan a la ciudadanía.

Aún así, a lo que hay que apostarle es a la defensa de la democracia. Votar es uno de los actos para fortalecer la democracia y de paso la paz. Y con sus enormes falencias, en Colombia hay una democracia que funciona y que hay que consolidar. En el mundo entero se libra una batalla, incluida la invasión bárbara a Ucrania, entre la democracia y las fuerzas que quieren destruirla.

La democracia en Colombia nos permite elegir nuestros representantes en el Congreso de la República. Aquellas mujeres y hombres que, entre el 2022 y el 2026, legislarán y realizarán al control político al gobierno que resulte elegido en las presidenciales. Un Congreso con buenos representantes y senadores es fundamental, tanto como escenario de apoyo al ejecutivo como de oposición.

Debemos votar con actitud de respeto hacia quienes tienen preferencias diferentes a las propias da cada uno. No podríamos hablar de democracia si no están representadas las tendencias principales en el congreso, como ocurre en Venezuela hoy. Respetar los resultados es un mandato.

Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, cualquiera de los tres, sería un buen presidente en esta época llena de desafíos

Vale decir que en Colombia todos debemos reconocer que existe la derecha, el centro y la izquierda. Para quienes se convirtieron en ciudadanos después de la Constitución Política del 91, les es ajeno que el Frente Nacional (que fue, hasta cierto punto, una fórmula de reconciliación en el 58) terminó convertido en un sistema excluyente que impedía que movimientos y partidos diferentes al liberal y el conservador pudieran participar de manera abierta en el debate. Que existía una expresión, la “milimetría”, que repartía el botín de la burocracia pública entre conservadores y liberales; que gobernadores y alcaldes de todo el país eran elegidos desde Bogotá. Que el traslado de un docente en un departamento como el Cauca se decidía en el Ministerio de Educación en la capital.

Hay, por fortuna listas y nombres de primera. Votaría, en mi caso, por candidatos al senado como Sandra Borda, Humberto de la Calle, Juan Carlos Flórez, Angélica Lozano, idóneos y honestos.

Están las consultas también, con las opciones más variadas. Pese a todo, quiero que le vaya bien a la Coalición de la Esperanza. Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, cualquiera de los tres, sería un buen presidente en esta época llena de desafíos.

Hay que votar. Democracia y paz van de la mano.