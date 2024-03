Por: Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas |

marzo 04, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Razones hay muchas, pero luego de mi experiencia aquí consigno 4 razones para no volver nunca a la universidad...

Sin duda lo mejor de disfrutar de un año sabático radica en alejarse, al menos por un tiempo, de la estulticia que, por desgracia, infesta por doquier al mundo universitario. Una estupidez que ha pasado a ser sempiterna aquí y en Vladivostok.

Sencillamente, las universidades no pasan hoy por hoy de ser anacronismos absurdos heredados de lo peor, de lo más oscuro, de la Edad Media.

En efecto, tras haber regresado hace poco tiempo de un disfrute tal en la Universidad Nacional de Colombia, cuyo fruto fue un libro sobre los usos de la historia de la ciencia y la tecnología para fines de formación ética de ingenieros, ya he perdido la cuenta de las tonterías ubérrimas y a granel que he podido apreciar.

Van aquí unas cuantas para que los lectores se hagan a una idea al respecto:

(1) La conversión de la Universidad en un colectivo de limosneros descarados...

En un intento desesperado por conseguir recursos que la misma es incapaz de generar, proliferan como verdolaga en playa las campañas en extremo fastidiosas para conseguir "donaciones" para Unisalud y para el área de bienestar, esta última so pretexto de brindarles ayudas económicas a los estudiantes menos favorecidos. Claro está, esto a expensas de los ya de por sí menguados salarios del grueso de los profesores, los de la base.

(2) El uso de estrategias hilarantes y deplorables de marketing...

Con el fin de evitar la deserción estudiantil, las cuales incluyen liviandades tales como fastidiar al profesorado para que se preste para tomarse selfies con los estudiantes recién admitidos al primer semestre, una situación descarada que conculca el derecho a la intimidad y la privacidad, aunque esto no ha sido óbice para que algún director de departamento haya dicho que, en su "opinión" como ingeniero químico, no como abogado, no hay violación alguna de derechos en tal situación.

Pero, ¿desde cuándo la ingeniería química tiene competencia comprobada en el ámbito jurídico? Lamentablemente, se perdió el norte en cuanto a que la Universidad está concebida para la formación superior, en lo superior y para lo superior, que la Universidad debe ser el ámbito de la razón, de la episteme, no el de la doxa, esto es, el de las meras y vulgares opiniones. Y esto no incluye en modo alguno las ridiculeces propias de las selfies y las redes sociales. Por así decirlo, estamos moliendo con yeguas.

(3) A despecho de la complicación de la pandemia del COVID en todo el mundo...

El grueso de profesores, estudiantes, empleados y administradores se niegan con tozudez a poner en práctica las buenas medidas de bioseguridad, comenzando por el uso de mascarillas. Hay que ver el hacinamiento insensato en las aulas de clase, al igual que en claustros de profesores.

(4) Los exabruptos propios de la ideología de género...

Ese fastidioso arte de patalear en las tinieblas, toda una locura intelectual. Para colmo, semejante ideología, sin base científica alguna por supuesto, ha ido aupada por parte tanto de la administración como de no pocos profesores, aquellos que militan en la enclenque ideología progre. ¡Qué tiempos aquellos, cuando aún eran posibles los debates intelectuales de fuste y con enjundia!

A la luz de absurdidades como las señaladas, lo mejor que puede hacer un profesor universitario que se resiste a abjurar del uso de la inteligencia y de la razón es darse harta prisa para jubilarse cuanto antes. Sin duda alguna, la universidad dejó de ser hace mucho tiempo la inteligencia como institución. Es un sepulcro blanqueado de tres al cuarto. Las universidades ya no merecen la pena.