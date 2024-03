La razón por la que los colombianos se convirtieron en la mina de oro de Spotify 

.Publicidad.

La música colombiana ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, los artistas emergentes y quienes llevan tiempo cultivando su carrera se han tomado la plataforma Spotify y han llegado a todos los rincones del planeta. Esta buena representación musical del país ha llegado especialmente a lugares como México, Estados Unidos, España, Chile y Argentina.

Pero esto no es una simple especulación, la plataforma ha confirmado que la cantidad de reproducciones de los artistas colombianos en el exterior ha crecido 206% en comparación con 2018. Los colombianos más escuchados en los últimos 5 años en Spotify son Karol G, Shakira, J Balvin, Maluma y Feid. Pero no solo se trata solo de música urbana.

Los géneros más escuchados fueron Urbano, Pop, Vallenato, la Música popular colombiana y la Salsa también. Estas impresionantes cifras están rompiendo récords en la plataforma y eso los ha llevado a tomar una gran desición respecto a la música de nuestro país.

Made in Colombia en Spotify

Impulsando en 2024 una nueva propuesta de playlists llamada Made in Colombia, que busca visibilizar y promover aún más el talento colombiano. Un gran compilado de canciones que va a mostrar la gran diversidad de nuestro país y no solo en términos musicales si no en el día a día. “Ser Made in Colombia es ser hecho con berraquera, con ganas, con sabor. Siempre vamos pa’ adelante. Siempre encontramos la solución”, dijo Greeicy sobre la iniciativa.

El lema es made pa' perrear, pa' cantar, pa' brindar, made pa' acá y pa' allá, es decir, una playlist para para acompañar diferentes momentos. Preparese para disfrutar lo mejor de nuestro talento, bailar, cantar, llorar y hasta reír con la diversidad musical de esta propuesta y sobre todo apoyar el talento de Colombia.

El empresario y creador de contenido ‘El Mindo’ estuvo en el lanzamiento de la playlist Made in Colombia y nos contó de qué se trata esta nueva iniciativa:

