327 millones mensuales: la tremenda millonada que la exnovia de Muriel le pide para mantener a sus hijas

El futbolista no se queda callado y responde, por medio de sus abogados, a las exageradas pretensiones de su expareja que quiere sacarle todo el dinero que se gana

En épocas de Selección Colombia, a puertas de la doble fecha de eliminatorias decisiva contra Perú y Argentina, una de las noticias principales de los jugadores es precisamente sobre uno que no está concentrado en Barranquilla: Luis Muriel.

El jugador estaba convocado para jugar ambos partidos, pero un brote de COVID-19 el fin de semana pasado lo dejó sin posibilidades de venir a jugar con la tricolor. Posterior a eso, se conoció que Paula Rentería, su exnovia y madre de su tres hijas, inició un proceso en su contra ya que según ella no cumple con la cuota de alimentos que ella quiere. Se dijo inicialmente que pagaba solo 26 de los 30 millones mensuales que estaba establecido, pero según el abogado del futbolista no es así, y el proceso es por la exhorbitante cifra que pide ahora que le de el futbolista: un incremento 327 millones de pesos mensuales.

El mismo jugador dice en la publicación que "a esta persona no le es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas". Por otro lado, el comunicado dice que son falsas las acusaciones de Paula sobre que el jugador no cumpla con la cuota, ya que si lo viene haciendo, y lo que no está dispuesto a cumplir es la mensualidad donde ahora exige esos 327 millones adicionales ya que "asimila al deportista a un cajero electrónico que satisfaga sus banalidades".

