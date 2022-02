2.200 millones cobra Yeferson Cossio por publicidad en redes sociales

.Publicidad.

“¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por publicidad?” le preguntaron recientemente a Yeferson Cossio en sus redes sociales mientras realizaba una interacción con sus seguidores. “Mis tarifas son lo mismo para todo mundo. Una historia de 15 segundos: 8 millones, una ráfaga de 15 segundos: 14 millones, un Rees:l 50 millones” inició respondiendo Cossio que cada día sorprende más cunado revela detalles de sus ganancias y hasta gastos.

Esta vez no fue la excepción y contó sin pelos en la lengua las altas cifras millonarias que puede recibir en pocos días gracias a sus negocios en redes sociales. “Hay muchas marcas que, si me pagan bastantes cosas al tiempo, uno les hace descuento. No sabría responder porque hay paquetes que me pagan de 10-20 pautas y así. Pero por ejemplo tengo un contrato con una de las marcas que les hago pauta todas las semanas y es de 2.200 millones de pesos” y aunque ahí finalizó su respuesta, aseguró que tal vez ese no sería el valor más alto que le han pagado por una publicidad sin revelar la identidad de las marcas.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Vea también:

Publicidad.