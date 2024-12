12 % debe ser el incremento del salario mínimo para el 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Este año al igual que el anterior, los empresarios, con mayor intensidad, se han empecinado en no buscar ninguna negociación o ninguna concertación para el incremento del salario mínimo.



La ministra de Trabajo ha hecho todos sus mejores esfuerzos para hacerle entender al empresariado la voluntad y el ánimo que le asiste a este gobierno de buscar una concertación en el marco general de lograr acuerdos nacionales e inclusive acuerdos con el empresariado.



Con Asobancaria se han podido llegar a acuerdos, sin embargo, con la Andi, Fenalco y la SAC ha sido imposible.



Esto muestra la decisión política de estos últimos de mantenerse en la oposición irracional del gran empresariado, el de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.



Y este ha sido el factor determinante para que hasta el momento no se conozca la propuesta oficial de ellos en la mesa de negociación. Extraoficialmente se ha dicho que han propuesto del 6,83 %.



Este año de manera inusual han salido a descalificar y a generar incertidumbre sobre las cifras y los resultados del Dane para la productividad.



Durante 25 años nunca cuestionaron al Departamento Nacional de Planeación y en los últimos cuatro años tampoco cuestionaron en ningún momento al Dane por las cifras que daban sobre esta resultado de la productividad. Las cifras del DNP y las 4 últimas del Dane son con las metodologías que ellos siempre han defendido para la definición de la productividad total de los factores e incluso para la definición de la productividad laboral. Esta metodología que utiliza el Dane es la metodología de la OCDE, el club con el cual ellos estuvieron plenamente de acuerdo e impulsaron y apoyaron la decisión del presidente Santos. Hoy no le sirven esas cifras y esos resultados. Están decididos a no confiar absolutamente en nada en esta época del gobierno del cambio de Gustavo Petro, sólo con el propósito de generar incertidumbre, de generar resquemores y de no reconocer en el gobierno absolutamente nada.



En los salvamentos dejados por los empresarios donde justifican por qué no hubo acuerdo en la comisión de concertación sobre salario mínimo, cuestionan absolutamente todos los resultados macroeconómicos. No le sirven los avances que en la economía este gobierno ha tenido, que sí reconocen internacionalmente como por ejemplo, la revista The Economist del Reino Unido que señala a Colombia como la sexta economía del mundo y en la lista de la OCDE es tercera en el crecimiento económico de este año, solamente superados por Estados Unidos y Chile. Se ha reducido significativamente la inflación, gracias a los esfuerzos que el gobierno ha hecho por el control de los alimentos que era una de las variables más severas en la inflación que se desarrolló hace 24 meses en el país. El desempleo está en un dígito y la productividad reconocida por el Dane muestran de que verdaderamente hay un mejor crecimiento de la riqueza por horas hombre trabajado. Nada de eso le reconocen al gobierno. Es la oposición irracional de los privilegiados.

Sin embargo éste gran empresariado y la tecnocracia neoliberal guardan silencio frente al Banco de la República por mantener altísimas tasas de interés, que como dice el economista Mauricio Cabrera "A veces la prudencia que hace verdaderos sabios es no exagerar en la prudencia" pues mientras la inflación baja 810 puntos básicos, las tasas de interés solo 325 puntos básicos, brecha que implica que la economía no pueda tener un mejor desempeño, pues se contrae el consumo, los créditos y la inversión. Así, el Banco de la República le ha apostado es a el fracaso económico de este gobierno, pero afortunadamente y a pesar de ello, sin lograrlo.



Los trabajadores le han apostado a la reactivación económica. Su desempeño en la productividad laboral, según el Dane, de 3,43, el doble de la productividad total de los factores, así lo indica. Pero además han insistido que el Banco de la República debió bajar en este año significativamente las tasas de interés a valores cercanos a la caída de la inflación.



De otra manera, en contrario a los empresarios, y por la vía de los resultados empíricos y por múltiples manifestaciones teóricas, incluso de premios Nobel de economía como David Card, los trabajadores persisten en que mejorar sus ingresos, es un factor de reactivación, pues al mejorar el consumo y el crédito, se genera mayor producción, bajos stocks y por tal más empleo.



En éste sentido quedó argumentada la propuesta de los trabajadores de que el incremento del salario mínimo fuera del 12 % para el año 2025. En esa cifra están, la inflación causada, la productividad laboral, el crecimiento económico del PIB este año y la participación de los trabajadores en la creación de la riqueza, más un factor que hemos llamado de recuperación salarial de la brecha, que los gobiernos neoliberales y proempresariales en los últimos 33 años dejaron de deuda salarial para los trabajadores del salario mínimo, al siempre aplicar la productividad total de los factores y no la productividad laboral, que es lo que debe reconocerse.



Se trata entonces, dado que no hay concertación en la mesa del salario mínimo, de una oportunidad para los trabajadores del salario mínimo, que este gobierno que se caracteriza por recuperar derechos, como lo ha dejado implícito en las reformas sociales del cambio, la pensional, laboral, salud, jurisdicción agraria y Sistema General de Participaciones, así mismo puede, tal como lo ha hecho en los años anteriores, de hacer justicia social en el incremento del salario mínimo teniendo en cuenta la cifra del 12% demandada por el Comando Nacional Unitario de la tres centrales obreras, CUT, CGT y CTC y los pensionados CPC y CDP.



Sería un excelente regalo de navidad o año nuevo para los trabajadores del salario mínimo.



Posdata: y al igual que en esta año nos veremos de nuevo en la calle en el 2025 para continuar respaldando las reforma sociales del gobierno del cambio. No hay tregua en ello.



X: fabioariascut

