Estas son las diferencias que tendría el nuevo iPhone 17 al 16; imágenes fueron filtradas

La venta oficial del iPhone 16 comenzó el 20 de septiembre de 2024, un dispositivo que había sido altamente esperado por los amantes de Apple. La mayor novedad de este celular era la integración de la tecnología Apple Intelligence, la apuesta de la tecnológica por la inteligencia artificial generativa. Esta tecnología apunta a brindar una experiencia más personalizada al adaptarse a la cotidianidad del usuario. A pesar de que es un modelo relativamente nuevo, muchos ya están a la expectativa de l que será el iPhone 17.

En redes sociales como X se han filtrado una gran variedad de fotos que darían cuenta del aspecto del iPhone 17. Aunque Apple es conocida por mantener una estética consistente a lo largo de sus generaciones, el nuevo dispositivo movil podría presentar algunas modificaciones en el diseño.

Según las imágenes filtradas, se observa que las camaras cambiaran su distribución y pasaran a ser horizontales, muy similares a la estética de los Google Pixel.

De acuerdo con el medio especializado, Xataca una de las versiones más impresionantes del iPhone 17 será el Air, el cual "marcará un antes y un después en la historia de Apple. Será un dispositivo extremadamente delgado, cerca de los cinco milímetros". Aunque, también se cree que no será tan delgado sino que tendrá un grosor de 7 milímetros.

También, según las filtraciones el dispositivo estaría rematado en aluminio y cristal, como el resto de iPhone, con la misma botonera actual. Es decir, tendría tanto botón de cámara como botón de acción. El lanzamiento del iPhone 17 estaría previsto para septiembre de 2025.

The iPhone 17 Air will reportedly be 6mm thick, which would make it the thinnest iPhone ever!



Source: analyst Jeff Pu pic.twitter.com/fnhKv8qRlU