En salario mínimo: recuperar la deuda de los gobiernos empresariales

El salario mínimo en Colombia es devengado por cerca de 3 millones de colombianos. Es la gente que se debate entre la pobreza y la vulnerabilidad para hablar en términos de la clasificación por ingresos de las estadísticas del Dane.



Nuestra estructura salarial es supremamente achatada. Los neoliberales se quejan de que el salario promedio en Colombia está muy cerca del salarioellos fueranue por tal motivo debería entonces ser menor el salario mínimo.



Obviamente que los trabajadores vivimos o padecemos mejor, la otra realidad de salarios muy bajos y por tal reclamamos que hay que aumentar tanto el valor del salario mínimo como también modificar el salario promedio en Colombia, lo cual se hace con que los trabajadores tengan mejores ingresos.



Las teorías empresariales y neoliberales sostienen de manera equivocada y solo pensando en sus mezquinos intereses, que con mayores costos laborales, las empresas no contratan nuevos trabajadores y por tal motivo con mayores ingresos de los trabajadores se da la destrucción de empleos y la ampliación de la informalidad.



Si ello fuese cierto y solo para hacer ver con la realidad, la equivocada y mezquina tesis, en Europa el nivel de vida de la población, incluida la de los migrantes, es una situación en la cual a pesar del tipo de trabajo que tienen, ganan un salario que les permite vivir decorosamente y llenar satisfactoriamente sus necesidades. Es una sociedad en la que el ciclo económico está vinculado el tema de darle a los trabajadores buenos ingresos, que permitan mantener el pleno desarrollo e incluso crecimiento en la economía. Los niveles de desigualdad en Europa son muy lejos de los que tenemos desafortunadamente en Colombia.



De los países de la OCDE, Colombia es el país con mayor nivel de desigualdad. Y recordemos que somos, por lo menos, medalla de bronce en el planeta en niveles de desigualdad.



Lo que ha sucedido entonces en el período neoliberal, es que ha habido un decrecimiento significativo de los ingresos de los trabajadores. Está constatado en las cuentas nacionales donde en los últimos 34 años, la participación del trabajo en el producto interno bruto PIB, se ha reducido por lo menos en seis o siete puntos y obviamente que en esa condición los ha recibido el capital, es decir, el gran empresariado y por eso los altos niveles de desigualdad en Colombia.

En el período neoliberal, salvo en cinco oportunidades, el decreto de salario mínimo fue expedido unilateralmente por el presidente y siempre en esas 28 veces atendiendo los intereses del empresariado

En el período neoliberal y de los gobiernos empresariales salvo en cinco oportunidades no hubo acuerdo en la comisión de concertación y por tal motivo el decreto fue expedido unilateralmente por el presidente de turno y siempre lo hizo en esas 28 veces atendiendo las solicitudes, demandas e intereses del empresariado, por tal motivo los ajustes fueron muy pequeños y nunca para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Según estudios realizados por diversos profesores de economía de la universidad Nacional del grupo del profesor César Giraldo hay una gran brecha salarial durante todo el periodo neoliberal para la definición del salario mínimo.



Esta brecha está determinada porque siempre se ha argumentado que para la definición del salario mínimo se deben tener en cuenta la productividad y la inflación.



El estudio de dicho grupo profesoral de la universidad Nacional arroja, que en 25 años ha habido una diferencia entre la productividad total factorial y la productividad laboral, siendo esta mayor en 24 puntos que aquella.



Desde el sindicalismo hemos defendido de que la que se debe tener en cuenta es la productividad laboral puesto que estamos hablando de los salarios de los trabajadores no de todo el proceso productivo que es lo que mide la productividad total factorial factorial que se ocupa de los temas de El capital los medios de producción la tecnología la administración las innovaciones tecnológicas etcétera.



Y en materia de inflación el estudio arroja que en estos mismos 25 años, entre la inflación media y la inflación de los ingresos de la población que gana salario mínimo hay por lo menos 11 puntos que no le han sido reconocidos a los trabajadores de salario mínimo. Es decir, la inflación de los sectores de bajos ingresos han tenido una mayor inflación que la media.



Esta brecha, de 35 puntos, al no aplicar la productividad laboral y la inflación de la población de bajos ingresos es una deuda salarial cuya responsabilidad está en los gobiernos neoliberales y proempresariales que precedieron al actual gobierno del cambio.



Los trabajadores reclaman de este gobierno de Gustavo Petro que se siga recuperando el poder adquisitivo de los salarios y reduciendo esa deuda salarial.



Teniendo en cuenta esos factores se habla de que el incremento del salario mínimo para el año 2025 debe estar en una cifra que represente dos dígitos.



Es la oportunidad para seguir recuperando derechos como lo ha venido señalando el gobierno nacional.



Adicionalmente digamos que mejorar los ingresos de los trabajadores y en particular los trabajadores del salario mínimo es una muy buena oportunidad para impulsar la reactivación económica del país.



Un premio Nobel de economía del año 2021, el señor David Card de Estados Unidos, demostró que los incrementos en el salario mínimo en Estados Unidos no mostraban ninguna destrucción de empleo por el contrario potenciaban la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.



En nuestro país reducir los costos laborales como dicen los empresarios y la teoría neoliberal no generó empleo. Ley 789 del 2002 en la época de Uribe fue con la cual le redujeron los recargos nocturnos, los dominicales festivos y eliminaron el carácter laboral de contrato de aprendizaje, no generó empleo como lo demostró entre otros estudios, el de la Universidad de los Andes que hizo el doctor Alejandro Gaviria.



Éstas reformas regresivas del período neoliberal si explican por qué la desigualdad es como ya se ha escrito.



Si a todo lo anterior se agrega que estudios de inteligencia artificial que le han preguntado al Chatgpt que de cuánto debería ser el salario mínimo en Colombia, arroja una cifra superior a 2,700,000 con lo cual se llega a la conclusión de la conveniencia y la necesidad de hacer justicia social con incrementos significativos en el salario mínimo para los trabajadores colombianos.



Por eso los trabajadores reclaman alza general de salarios.



