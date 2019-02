Yuval Noah Harari y su distopía futurista

Año 2100. La humanidad vive un exceso de sobre población con masas de personas irrelevantes para la economía. Las modificaciones biológicas por medio de la nanotecnología, la biotecnología y los nuevos desarrollos en informática permiten que una reducida élite pueda costear las modificaciones de sus cuerpos y así obtener la tan ansiada inmortalidad humana (no inmortalidad, porque queda la posibilidad de accidentes fatales o suicidios). Mientras tanto, la mayoría de la población, junto con sus respectivas profesiones, da paso a la disrupción tecnológica donde cada vez más empleos son ejecutados por máquinas que no se cansan, no reclaman, no hacen huelga, no se equivocan y son mucho más eficientes que los simples humanos.

Humanos que viven en un mundo donde el colapso ecológico es cada vez más atroz. Humanos que ya no significan nada para el sistema de gobierno del mundo. Durante el siglo XX los poderes del mundo prestaron cada vez más atención al nuevo protagonista de la historia: el humano individualizado, el producto mejor logrado de la modernidad que estableció nuevos paradigmas sociales. Durante todo el siglo se repitió el siguiente mantra a occidente: No es necesario que oigas y acates las instrucciones de un dios, una patria o un poder exterior, ahora la respuesta está en ti y sólo debes oír lo que tu interior te diga, eres el nuevo amo de tu mundo. Esta nueva ideología humanista obligó a los poderes del mundo a cuidar a su población porque la necesitaba para sus intereses: ellos luchaban sus guerras, ellos producían sus bienes, ellos consumían sus productos.

Sin embargo, en el siglo XXI el poder ya no necesitará a las grandes masas de población: ya no serán útiles, serán irrelevantes. Las máquinas los reemplazarán en sus puestos de trabajo. Los sueños grandilocuentes del poder de antaño relacionados con una supuesta superioridad biológica (sangre azul, raza aria) se harán realidad en el desarrollo del presente siglo. Las mejoras genéticas y biológicas producirán una nueva especie: los superhumanos, homo sapiens mejorados que darán inicio a una nueva era.

La descripción de un futuro cada vez menos humano y cada vez más superhumano no es producto de la imaginación de escritores de ciencia ficción o de las nuevas producciones audiovisuales que actualmente abundan en el mercado. Son reflexiones elaboradas desde la academia por un historiador que actualmente llama la atención sobre estos temas y nos obliga a pensar qué mundo estamos forjando. Su nombre es Yuval Noah Harari y es la nueva estrella intelectual a nivel mundial desde la publicación de tres de sus libros traducidos a más de 40 idiomas: De animales a dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. La lectura de estos libros deja un sabor extraño, agridulce. Por un lado, se agradece la generosidad de compartir tanto conocimiento y sembrar la semilla para pensar en aspectos tan importantes y que tanto nos competen como especie. Por otra parte, es innegable cierta sensación de desolación al vislumbrar un futuro no muy prometedor para el homo sapiens, por no hablar de las ya miles de especies extintas, muchas por la acción del humano.

