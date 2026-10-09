- Yurupary de Oro 2026: fechas, artistas y qué se podrá disfrutar en el festival del Guaviare

Del 9 al 12 de octubre, San José del Guaviare celebra la edición 32 de un festival que reunirá a Los Tucanes de Tijuana, Martín Elías Jr. y Elder Dayán

Del 9 al 12 de octubre, San José del Guaviare celebrará el XXXII Festival Internacional Yurupary de Oro, cuatro días en los que el joropo, la danza, la música, las artesanías y los saberes indígenas volverán a encontrarse, con una programación que este año busca atraer visitantes de distintas regiones del país.

Desde su primera edición, en 1995, el festival ha reunido expresiones culturales que cuentan la historia del Guaviare, un departamento marcado por el encuentro entre las tradiciones llaneras de quienes llegaron de otras regiones y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas que habitan este territorio.



Imagen oficial del XXXII Festival Internacional Yurupary de Oro. Foto: Gobernación del Guaviare.

Los concursos que le dan sentido al Yurupary de Oro

Quienes asistan al festival encontrarán mucho más que conciertos. Una parte central de la programación son las competencias que reúnen a intérpretes y bailarines alrededor de la música y las tradiciones llaneras. Las categorías incluyen pareja de baile tradicional, pareja de baile espectáculo, contrapunteo, voz recia femenina y masculina, canción inédita y conjunto instrumental.

Las competencias comenzarán el viernes 9 de octubre y el sábado 10 se realizarán las finales y premiaciones. La programación también incluye Nuevas Voces del Guaviare, un espacio para que artistas que comienzan su recorrido puedan mostrar su talento y ganar reconocimiento. La iniciativa abre un lugar en el festival para las nuevas generaciones de músicos del departamento.

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Tres noches de música con artistas nacionales e internacionales

Durante las tres noches de conciertos habrá música llanera, vallenato, merengue y regional mexicana. El viernes 9 se presentarán Elder Dayán Díaz y los Hermanos Ariza; el sábado 10 estarán Aries Vigoth, Kevin Vigoth, Bonny Cepeda y Jhon Onofre.

El domingo 11 estarán Alan Ramírez, Julián Carrillo, Los Tucanes de Tijuana y Martín Elías Jr. La agrupación mexicana será uno de los invitados internacionales de la edición, con una presentación que acercará la música regional mexicana al público del Guaviare. La agenda también reunirá vallenato, con Elder Dayán Díaz y Martín Elías Jr., y merengue, con Bonny Cepeda.

También harán parte de la programación Villamil Torres, Lukas Bonilla y el Combo 440, Lino Quiroz, Rumba Caribe Orquesta, Vanesa B, Alexa Rincón, Laura Ibáñez, Compa Stivenson y Pedro Rodríguez, conocido como “El Orejano”, entre otros artistas regionales.

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Más allá de la tarima

Pero la fiesta no ocurre solamente sobre el escenario. El viernes habrá cabalgata; el sábado, una Pony Cabalgata para niños, coleo y las finales del concurso; y el domingo, el Yurupódromo y el Carrizódromo llevarán las danzas a las calles. En el resguardo indígena Panuré se realizará además el Encuentro Autónomo Indígena de Saberes Ancestrales, un espacio para reconocer la oralidad, la memoria, los rituales y los conocimientos que siguen vivos en los pueblos originarios de la Amazonía.

También regresará la Feria Departamental de Artesanía Indígena Urutú, una vitrina para las comunidades que trabajan fibras naturales, gastronomía y productos propios del territorio.

Cartel de artistas del XXXII Festival Internacional Yurupary de Oro. Foto: Gobernación del Guaviare.

Un festival nacido del encuentro entre dos culturas

El Festival Internacional Yurupary de Oro surgió pocos años después de que el Guaviare se convirtiera en departamento, en 1991. Antes existió Embrujo Verde, una celebración de raíz llanera que tuvo dos ediciones. La búsqueda de una expresión cultural que representara tanto a los colonos llegados de distintas regiones del país como a los pueblos indígenas del territorio dio origen al festival.

Así nació una celebración con sello propio, en la que el arpa, el cuatro y las maracas conviven con las músicas y tradiciones indígenas. Su nombre proviene de Yurupary, una figura mítica de la tradición amazónica vinculada a una antigua leyenda.

Treinta y dos ediciones después, el festival sigue haciendo lo que lo hizo nacer: buscar una identidad en ese punto extraño y poderoso donde el llano deja de ser llano y comienza la selva. Allí, entre el arpa y el carrizo, entre el zapateo y la memoria indígena, el Guaviare vuelve a cantar quién es.

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La cabalgata reúne a jinetes y asistentes en torno a una tradición llanera que conecta música, caballos y vida rural. El encuentro reafirma el papel de estas celebraciones en la identidad cultural del Guaviare.

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