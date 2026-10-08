- El ejecutivo que creció el Movistar Arena llega a gerenciar Juan Valdez, la marca que representa el café colombiano

Guillermo Quintero fue la cabeza del centro de eventos por 8 años; aterriza en Procafecol con la meta de vender $1 billón, poner 90 tiendas y llegar a 140 en España

Luis Guillermo Quintero Martínez es el nuevo gerente general de Procafecol, la empresa que administra la marca de café Juan Valdez. Quintero llega con la misión de llevar a la compañía a superar un billón de pesos en ventas durante 2026, consolidando su presencia internacional y profundizando el vínculo con los consumidores colombianos.

Durante el proceso de selección, iniciado en abril con asesoría especializada, la conducción provisional estuvo en manos de Carlos Arturo Azuero Perdomo, presidente ejecutivo encargado y miembro patrimonial de la Junta Directiva. Azuero lideró la transición en compañía de una junta directiva renovada con miembros de amplia trayectoria en consumo masivo, retail internacional y finanzas corporativa. El conocimiento de Quintero en penetración de mercado pesó para reemplazar a Camilia Escobar quien estuvo 8 años como gerenta general y salió en abril para vincularse a Colfuturo como directora.

Juan Valdez en el Paseo de la Castellana de Madrid

La llegada de Quintero coincide con un ambicioso plan de crecimiento. Procafecol proyecta la apertura de más de 90 tiendas en 2026, además de una expansión estratégica en España junto al Grupo Trinity, con la meta de alcanzar 140 locales en ese país para 2030. Le puede interesar: El empresario boyacense dueño del emporio de Grupo Trinity avanza en su toma de España con tiendas Juan Valdez

De Movistar Arena a Juan Valdez

Quintero, quien durante ocho años y desde el 2018 estuvo al frente de Colombiana de Escenarios, operadora del Movistar Arena de Bogotá, lideró la estrategia y operación del recinto que acogió más de 750 espectáculos y recibió a seis millones de espectadores. Su trayectoria ha estado marcada por operaciones masivas.

Antes de incursionar en el sector cultural y de espectáculos, ocupó posiciones directivas en VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. En Payless lideró la expansión en Colombia y Ecuador, con la apertura de 75 tiendas en el primer país y cinco en el segundo. En Sony, impulsó nuevos canales de distribución y tiendas para fortalecer la relación directa con los consumidores.

Su perfil combina experiencia en crecimiento de negocios, mercadeo estratégico, innovación y desarrollo de marcas, en lo que ha ganado expertise desde el fin de sus estudios como administrador de empresas de la Universidad Eafit y especialista en mercadeo estratégico del Cesa.

El reto inmediato será sostener este ritmo de crecimiento en un contexto de presiones por los costos del café y el incremento de los gastos laborales.

La compañía cerró 2025 con 673 establecimientos en el mundo, incluidos 298 fuera de Colombia. Sus ingresos alcanzaron $863.453 millones, 16,2 % más que en 2024, mientras que la utilidad neta fue de $21.991 millones, cerca de 78% superior a la del año anterior. No obstante, aunque, los ingresos operacionales de este primer semestre crecieron 18,2 % y llegaron a $480.253 millones, la utilidad cayó 34 %, hasta $8.961 millones, debido al aumento en costos de ventas y mano de obra.

Juan Valdez llegó a Canadá fe a mano de Maxi y No Frills

Juan Valdez acaba de iniciar operaciones en Canadá con más de 400 puntos de venta, una apuesta que parte de un dato clave: más del 70 % de los canadienses consume café a diario, según el estudio Canadian Coffee Drinking Trends. La operación también tiene a algunos de los grandes jugadores del comercio canadiense. Juan Valdez comenzó su entrada al país a través de Maxi y No Frills, cadenas pertenecientes a Loblaw Companies, además de Adonis, supermercados independientes y plataformas de comercio electrónico

Además de las tiendas, Juan Valdez comercializa café empacado, negocios a los que tendrá que medírsele quien la sacó del estadio con los espectáculos. Le puede interesar:

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