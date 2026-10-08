¿Sin plan para el puente? Estos son los planes que le ofrecen las regiones antes de que se termine la semana de receso

Ferias, fiestas, gastronomía y naturaleza son las alternativas en departamentos como Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Santander, Antioquia y Córdoba

El puente festivo del 12 de octubre será el último respiro de la Semana de Receso y todavía hay alternativas para quienes no alcanzaron a organizar unas vacaciones completas. A estas alturas, cuando buena parte de los viajeros ya tiene hospedaje y transporte definido, los planes de un día, los recorridos por carretera y las actividades dentro de las ciudades cobran mayor importancia.

La movilidad también será uno de los factores para tener en cuenta. Se estima que más de 8 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país durante esta temporada, por lo que los destinos cercanos y los recorridos por carretera pueden ser una opción para quienes todavía están buscando qué hacer.

En distintos departamentos hay alternativas para aprovechar estos últimos días de descanso, desde ferias y fiestas tradicionales hasta recorridos gastronómicos, actividades de naturaleza y planes de un día que permiten regresar a casa o extender la escapada durante el fin de semana.

Cundinamarca y Boyacá: ferias, cultura y pueblos

Cundinamarca tiene una agenda amplia para este puente. Del 8 al 12 de octubre, varios municipios tendrán ferias, fiestas tradicionales y eventos culturales. Girardot tendrá el 55.º Reinado Nacional del Turismo, con desfiles náuticos por el río Magdalena, carrozas, comparsas y conciertos. También habrá programación en Manta, con el Festival Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina, y en Yacopí, con el Festival del Cacao y la Ganadería.

En Boyacá, el Festival Internacional de la Cultura Campesina se extenderá hasta el 12 de octubre. La programación reúne cerca de 400 actividades y más de 2.000 artistas, con música, teatro, danza, literatura, gastronomía y tradiciones campesinas que llegarán a diferentes municipios del departamento, convirtiendo pueblos y escenarios locales en puntos de encuentro durante el puente.

Quindío y Risaralda: café, pueblos y naturaleza

En el Eje Cafetero la oferta combina pueblos, naturaleza y experiencias alrededor del café. Salento, Filandia y el Valle del Cocora pueden convertirse en una ruta de fin de semana, mientras las fincas cafeteras ofrecen recorridos de un día para conocer el proceso del café.

La región también concentra parques temáticos. El Parque del Café, en Quindío, y el Bioparque Ukumarí, en Pereira, son alternativas para quienes buscan combinar naturaleza, entretenimiento y actividades familiares. La posibilidad de comprar pasaportes directamente en taquilla o mediante plataformas digitales facilita organizar el plan con pocos días de anticipación.

Antioquia y Santander: pueblos, gastronomía y aventura

Antioquia ofrece opciones que van desde experiencias gastronómicas hasta recorridos por algunos de sus destinos más conocidos. En Medellín, el 10 de octubre está previsto un Exotic Fruits Tour en la Plaza Minorista José María Villa, mientras Guatapé y la Piedra de El Peñol siguen siendo alternativas para quienes buscan un recorrido entre paisaje, pueblo y actividades al aire libre.

En Santander, Barichara tendrá entre el 9 y el 12 de octubre las Ferias y Fiestas de la Solidaridad y el Retorno, con actividades culturales, gastronomía santandereana y presentaciones musicales. San Gil y el Parque Nacional del Chicamocha también ofrecen opciones para quienes buscan naturaleza y aventura, con recorridos y miradores sobre el cañón del Chicamocha.

Bolívar y Córdoba: mar, río y naturaleza

En Bolívar, Cartagena ofrece distintas alternativas para aprovechar el puente entre playas, recorridos por el centro histórico y gastronomía. Desde el muelle de La Bodeguita salen embarcaciones hacia Islas del Rosario y Barú, mientras quienes prefieran quedarse en la ciudad pueden recorrer el cordón amurallado y sus espacios gastronómicos.

En Córdoba, el río y los paisajes de la zona costera marcan buena parte de la oferta. Montería tiene en la Ronda del Sinú uno de sus principales atractivos, con recorridos junto al río, mientras San Antero permite acercarse a los manglares y a los ecosistemas del Caribe.

Valle del Cauca: ballenas y sabores del Pacífico

En el Valle del Cauca, Buenaventura todavía está en temporada de avistamiento de ballenas jorobadas. Los recorridos hacia lugares como Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros permiten acercarse a los paisajes de selva y mar que caracterizan esta zona del departamento.

La oferta también se extiende a otros destinos. Cali suma gastronomía y recorridos urbanos, con preparaciones como la chuleta valluna, las luladas y los cholados, mientras Pance ofrece una alternativa de naturaleza y Buga una visita a la basílica del Señor de los Milagros.

Las regiones tienen una agenda amplia para este puente, con ferias, festivales, pueblos, playas y actividades culturales en distintos departamentos. Son opciones para quienes todavía buscan cómo aprovechar los últimos días de la Semana de Receso.

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