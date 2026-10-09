- RECTIFICACIÓN

La firma De la Espriella Lawyers emitió un comunicado en su cuenta X con las siguientes precisiones respecto de una nota en la que fueron mencionados

Es falsa la existencia de una «red de alianzas» entre Rojas Fiallo Consultores & Abogados y De la Espriella Lawyers para la defensa del señor Ricardo Orrego.

No ha existido entre las dos firmas una relación contractual, alianza comercial, acuerdo profesional, asociación estratégica, mandato conjunto, integración empresarial o esquema de colaboración profesional relacionado con dicha defensa.

De la Espriella Lawyers no ha proporcionado estrategia, asesoría reputacional ni respaldo institucional a la defensa del señor Ricardo Orrego.

La firma De la Espriella Lawyers actúa con plena independencia y autonomía profesional en todos sus asuntos, bajo estrictos criterios jurídicos y éticos.

En el siguiente link podrá la nota en referencia: El pesado bufete bogotano que arma la defensa de Ricardo Orrego por acoso sexual

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