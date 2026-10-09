- El zar del oro que se salvó de un sicariato frente al Bodytech de la 85 recibió 4 minas en Sucre que están llenas de oro

La empresa OP Gold Capital, liderada por Oliver Peñaranda, amigo cercano de De la Espriella, recibió la concesión de explotación de las minas de San Diego

Vestido con un elegante traje azul oscuro y junto al presidente, así se le volvió a ver a Olimpo Peñaranda siete meses después de que lo intentaran matar en el barrio La Cabrera al norte de Bogotá. Se salvó porque el sicario se confundió y terminó acabando con Gustavo Aponte, un empresario del arroz, y con su escolta, Luis Gabriel Gutierrez.

Un mes después de que se le vio al empresario del oro en la Escuela Militar de Cadetes José María Cordova durante la ceremonia de reconocimiento de tropas, la Agencia Nacional de Minería (ANM) le concedió a OP Gold Capital, liderada por Oliver Peñaranda, cuatro bloques de terreno minero — 1, 2, 3 y 25 — en el municipio de San Diego, Cesar.

Aunque la ANM precisó que el otorgamiento de los terrenos para la explicación de cobre, oro y otros minerales correspondió a una convocatoria objetiva que se inició a finales de 2025, algunos sectores han criticado que la adjudicación del contrato se le dé a un empresario que no solo posa junto al presidente, sino que también ha reconocido que son amigos desde los años de universidad.

La foto de Olimpo Oliver con el hijo de un poderoso jefe paramilitar

En 2014, el periodista Daniel Coronell, publicó en la revista Semana una columna en la que reveló la foto en la que se encuentran Oliver Peñaranda, el expresidente Álvaro Uribe y Anderson Vanoy Pemberty, hijo de Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, excomandante del Bloque Mineros. La fotografía fue tomada en la hacienda El Ubérrimo.

Credito: Semana

Según cuenta Coronell, Olimpo Peñaranda es miembro de una prestigiosa familia con propiedades en Córdoba y en Sucre, donde recientemente le fue otorgado el contrato de explotación de la mina de San Diego.

La polémica fotografía, según Peñaranda le contó a Daniel Coronell, se dio por mera casualidad mientras almorzaba con Anderson Vanoy en Montería. Allí supo que Uribe estaba vendiendo unas bestias, fueron a verlas pero no compró ninguna porque se le hizo que estaban muy caras. Aún así no desaprovecharon la oportunidad de tomarse la foto con el exmandatario.

Por la misma época de la foto fue capturado en un restaurante de Medellín Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias Nano, quien asumió el liderazgo del Bloque Mineros de las AUC, luego de que capturaron a Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’.

Almorzando con Jaramillo Arroyave se encontraba Anderson Vanoy, el mismo que por casualidad se tomó la foto con Olimpo Peñaranda y Álvaro Uribe.

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La defensa de De la Espriella a Olimpo Peñaranda por la mina Walter

Años después, en 2017, Olimpo Oliver Peñaranda entró en la historia de la mina Walter, uno de los yacimientos de oro más prominentes del sur de Bolívar. Para hacerlo recurrió a su viejo amigo, Abelardo de la Espriella, quien lo remitió a Daniel Peñarredonda, exdirector de De la Espriella Lawyers, pues el hoy presidente estaba formalizando su retiro del bufete para dedicarse a otros proyectos.

La tarea de Peñarredonda fue defender los intereses de Coopcaribona y Minecar, de la que fue socio un tiempo, en los procesos en contra de varios mineros de la zona que aseguraban que habían llegado primero y que por lo tanto les merecía el derecho de quedarse con el oro.

En Colombia se extraen aproximadamente 55 toneladas de oro ilegal al año, según la Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

Según Olimpo Peñaranda, en su esfuerzo por erradicar la minería ilegal en mina Walter se convirtió en blanco de amenazas de grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN, que durante años se habían lucrado del oro de esas minas sin ningún control estatal.

La Fiscalía no descarta esa hipótesis tras el atentado perpetrado en contra del empresario del oro, sin embargo, tampoco deja a un lado una motivación más simple: el cobro de una deuda.

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