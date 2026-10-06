Así fue como Netflix convirtió a Macondo en un negocio que le dejó más de medio billón de pesos a Colombia

La serie Cien años de soledad batió récords. Movilizó 850 trabajadores, 970 proveedores, 155 mil noches de hotel y un rodaje que ocupó 560.000 m² en Tolima

Durante meses, Colombia tuvo su Macondo real. Entre el calor de Tolima, las casas levantadas para simular las de la obra literaria, los vestidos de época de la familia Buendía y el movimiento permanente de cientos de personas detrás de una cámara, el mundo de Gabo dejó de ser imaginación. Paradoja del arte. y la vida.

Por un rato, las calles vivieron un tiempo mítico, las casas guardaron secretos de siglos y la vida cotidiana se pareció a la mágica de la laureada novela. Era el país de García Márquez jugando a reconocerse en el espejo de su propia historia y de su literatura. El mito de Cien años de soledad, el libro más importante en la historia nacional, volviéndose de carne y hueso como un superhéroe que tiene también una vida humana.

Además, logrando una hazaña digna de la imaginación de un hombre de la familia Buendía: más de $525.000 millones de impacto en la economía colombiana es el balance que deja la adaptación de Cien años de soledad después de sus dos temporadas. Mucho más que los lingotes de oro con los que José Arcadio Buendía fantaseó que sacaría a los suyos de la pobreza. Otra paradoja del arte y la vida.

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Casi 160 mil noches de hotel para revivir Cien años de soledad

La cifra, calculada por Netflix como impacto en el PIB —incluye el gasto directo de la producción y el movimiento generado por su cadena de proveedores— convierte a la serie en una de las mayores operaciones audiovisuales realizadas en la historia del país.

Detrás de ese número, hubo una producción que convirtió durante meses varias regiones colombianas en un gigantesco taller cinematográfico en el que se produjo, como si se tratara de los pescaditos de oro de Aureliano en el taller de alquimia, un hito en la historia de la televisión colombiana.

La segunda parte contrató más de 850 personas entre elenco y equipo técnico, trabajó con más de 970 proveedores y negocios locales en más de 15 departamentos y pagó154.888 noches de hotel.

Detrás de Cien años de soledad hay mucho más que una historia: Netflix revela la dimensión de una producción que convirtió a Macondo y al universo de los Buendía en un desafío audiovisual de escala inédita.

La llegada del gigantesco equipo audiovisual recordó las intempestivas visitas de Melquíades y su circo de gitanos a Macondo en la obra de García Márquez.

¡Qué tropel! En Tolima, se rodó durante poco más de medio año. Allí, se levantó el Macondo que acompañó las dos partes de la historia y logró la hazaña de traducir a imágenes audiovisuales las metáforas de la obra y, de paso, lograr un éxito económico sin precedentes en la historia de la televisión nacional.

En total, las locaciones ocuparon 560.000 metros cuadrados y para la segunda parte se construyeron sets de 16.623 metros cuadrados.

La paradoja es que una historia sobre un pueblo que parece condenado a repetir su pasado durante la eternidad terminó creando una realidad que Colombia nunca había visto antes en una producción de ficción.

Como en Macondo, donde Los Buendía reciben colaboración de todo tipo de visitantes para sus heroicas empresas, la serie hizo que hoteles, transportadores, constructores, artesanos, técnicos, restaurantes, proveedores y trabajadores de distintos departamentos quedaran unidos por una misma historia.

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El nuevo Macondo se construyó con ladrillos, cámaras y empleo

Netflix hizo lo contrario que Gabo para lograr el éxito: convertir las palabras en madera, tierra, telas, calles, casas y espacios capaces de sostener una historia de siete generaciones.

El Macondo de la serie fue una reconstrucción del literario. Reflejo audiovisual del libro más importante de la narrativa colombiana en su historia. La segunda parte concentró 190 días de rodaje en Tolima y movilizó allí a más de 850 personas.

La producción, además, se extendió a más de 15 departamentos como lo soñó en sus delirios febriles el coronel Aureliano Buendía, perdedor de 32 guerras civiles. Además, la serie trabajó con más de 970 proveedores.

La escena recuerda el viaje de José Arcadio Buendía y Úrsula hacia Macondo: una expedición que termina en la fundación del pueblo. La novela, publicada en 1967, supera los 40 millones de ejemplares editados.

Las 154.888 noches de hotel pagadas por el equipo de producción en 190 días de trabajo muestran mejor que cualquier adjetivo la escala del proyecto. También hubo 30.000 prendas confeccionadas para la segunda temporada, que llevaron el total de vestuario de las dos partes a 70.000 piezas.

Participaron 227 músicos y las locaciones utilizadas durante todo el proyecto alcanzaron 560.000 metros cuadrados.

La comparación con Escobar, el patrón del mal ayuda a poner la cifra en perspectiva. Aquella producción, uno de los grandes fenómenos de la televisión colombiana, costó unos $18.000 millones y contó con 1.300 actores y más de 450 locaciones, según cifras publicadas en 2012.

Pero hay una diferencia fundamental: los $525.000 millones de Cien años de soledad no corresponden al costo de la serie, sino al impacto económico acumulado de su producción. No es una comparación de presupuestos, sino de escala económica.

Allí, la cifra de Macondo adquiere una dimensión sobrenatural como la de algunos personajes representados en la taquillera serie: Remedios subiendo al Cielo, Mauricio Babilonia perseguido por una bandada de mariposas amarillas, Melquíades resucitando para volver con sus carpas al pueblo.

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Una estirpe que esta vez sí tuvo una segunda oportunidad

García Márquez escribió una familia condenada a repetir nombres, amores, errores y tragedias. Los Buendía parecían caminar en círculos. La serie, en cambio, hizo el camino contrario: tomó una historia colombiana que durante décadas parecía imposible de llevar a la pantalla y consiguió convertirla en una producción internacional hecha en Colombia.

Realismo mágico: la novela de Gabo convirtió la historia del país en un pueblo donde lo extraordinario era el pan de cada día, mientras que Netflix convirtió el fantástico pueblo en una infraestructura vivita y facturando: más de U$ 160 millones de impacto en la economía colombiana.

En la novela, la familia Buendía necesitó un siglo para llegar a un destino escrito desde el principio, condenada a repetir su historia hasta desaparecer. Por su parte, la producción requirió apenas un par de años, cientos de trabajadores y miles de servicios para sacar a Macondo de las páginas y convertirlo en una realidad. Esta vez, la estirpe sentenciada a no tener segunda oportunidad sobre la faz de la Tierra sí la encontró.

La casa de los Buendía que aparece en Cien años de soledad llegó al Museo El Chicó en Bogotá como parte de la exposición que recrea el universo de Macondo y la familia protagonista.

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