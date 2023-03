Yefri Zuñiga, el cantante de rap bogotano que la está rompiendo

Por: Luis Fernando Diaz Zuñiga |

marzo 06, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Yefri Zuñiga, el año pasado 2022 nos mostro su álbum previo que fue “Niño Zuñiga” la cual tuvo mucha audencia en las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music etc. Su canal de youtube cuenta con mas de 1,470 suscriptores, el ultimo video que subió fue un streaming de Facebook, pero no se ha visto publicando en el canal, ni en las redes sociales como Instagram, Facebook, al aparecer ha estado alejado de las redes debido a sus responsabilidades laborales y universitarias, recordemos que el estudia administración de empresas en una de las prestigiosas universidades de Colombia privada como es la corporación universitaria Minuto de Dios y hace un curso en el servicio de aprendizaje sena carrera de servicios y operaciones microfinancieras en la cual lleva meses en el curso técnico.

Previamente, a su ultimo disco niño zuñiga con canciones tituladas como ya tu sabe, te quiero, universitario (freestyle), Flow pegao, Loco Fresh, se comenta que viene con su canción de hace dos años en el 2021 con “A puro dolor” cover de Song By Four para este 2023.

-Publicidad.-

Luis Fernando Diaz Zuñiga, nació en Tumaco en el barrio los pinos de la ciudadela, su educación fue muy buena debido a que tuvo muchas calificaciones super excelentes, en el año 2007 estudio en la institución educativa ciudadela mixta Colombia para alcanzar la meta de bachiller académico año 2017, logro ver su capacidades estudiantiles pero con poco escasos recursos no logro ir a la universidad en ese momento, logro cursar cursos del sena, y paso los exámenes de la universidad nacional de Colombia en el año 2018 pero a el no le gusto debido a que era universidad publica “La universidad publica hay muchos paro por eso no quiero en universidades que pierdan tiempo” comento yefri.

En el año 2019, logro convercer a sus padres Sandra Milena Zuñiga Marinez y Sigifredo Diaz “Chiqui” para lograr ir hacia la ciudad de Bogota, Colombia donde tenia que impartir mas conocimientos y oportunidades en la vida tanto como la laboral y universitaria, se desplazo a la ciudad de Soacha en la cual encontró refugio con una amiga y vecina de Tumaco llamada Liliana Ruiz, ella estaba en Soacha con sus hijos y quiso que el estuviera en su casa para que estudiara y buscara surgir en esta ciudad y logro en el mismo año en el mes de junio encontraron una universidad privada llamada UNIMINUTO SOACHA, en una de las sedes de Cundinamarca y logro hacer sus capacitaciones para poder estar en esta gran universidad y decidió por estudiar administración de empresas que trae 10 semestres y en estos momentos cursa octavo (8) semestre, y también en el año 2022, decidió estar en practicas laborales en una prestigiosa compañía latinoamericana en Colombia y varios países llamada “Cencosud” desde octubre, también debido a que necesita recursos también logra hacer un curso de “Servicios y Operaciones Microfinancieras” virtual en la ciudad de armenia Quindío.

Publicidad.

Para este inicio del 2023, el rapero de Tumaco no se ha pronunciado aun para colaboraciones con otros artistas solo se lo muy activo en la red social “Twitter” en la cual comparte con sus seguidores “Buenos dias mi gente” comenta, no se sabe nada aun de las canciones preparadas para este año.

Contactar a Yefri Zuñiga:

Instagram: https//Instagram.com/yefrizuniga

Twitter: https//twitter.com/yefrizuniga1

Facebook: https//faceboook.com/yefrizunigamusic

Twitch: : https//twitch.tv/yefrizuniga

Youtube: YEFRI ZUÑIGA

Google: YEFRI ZUÑIGA