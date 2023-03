¿Reformas y cambios de Petro: peor el remedio que la enfermedad?

Por: Fernando Ruiz R |

Por las reformas y cambios que ha propuesto el gobierno de Petro, se han formado muchas polémicas y algunas personas, aunque no conoce muy bien su contenido, ha marchado en contra de ellas.

Pongamos en contexto como siempre, para entender qué está pasando. Después de más de 100 años de gobierno de las élites, en sus diferentes sectores, llegó al gobierno un partido de centro izquierda con sus aliados de centro y sectores progresistas de las élites. Petro en su campaña para la presidencia, prometió cambios de fondo de la situación social y económica del país. Se ha encontrado con muchos problemas crónicos, que vienen de décadas de no solucionarlos y dejarlos crecer y crecer. Claro, las élites no es que no hayan hecho nada para solucionar los problemas de la mayoría del pueblo Colombiano, pero siempre han hecho reformas tibias, que no cambian de fondo las cosas y han dado como resultado muy malos indicadores sociales: Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, el continente donde hay más desigualdad en el mundo, con gran desempleo, especialmente de las mujeres y los jóvenes, con gran pobreza, gran corrupción, violencia e inseguridad. Entonces la herencia que ha recibido Petro es muy difícil de solucionar en sus cuatro años y en muchas décadas de cambios así sean de fondo.

Veamos muy resumidamente las reformas y cambios, que considero algunas acertadas y otras con riesgos, que ha propuesto Petro:

No más exploración de gas y petróleo para contribuir al medio ambiente y que la economía no dependa tanto de la exportación de hidrocarburos. Este cambio es interesante, pero se puede cometer un gran error, pues Colombia contribuye con un porcentaje muy bajo (0,58%) de la contaminación en el mundo y se corre un gran riesgo fiscal, para realizar todas las reformas de carácter social que se propone.

Petro ha tenido que iniciar un aumento gradual del precio de los combustibles, pues el subsidio a éstos ha generado un gran hueco fiscal. Esto tenían que haberlo hecho los gobiernos anteriores, pero nunca lo hicieron, por lo impopular de la medida, dejando que el siguiente gobierno lo hiciera.

La reforma a la salud, un de las más polémicas de todas, pues los opositores dicen que la cobertura es muy buena 99% y que las EPS debería continuar. Bueno, la cobertura puede ser muy buena, pero qué hay con el acceso real a los servicios? Es bueno en los municipios y áreas rurales? y su calidad? Ya hemos olvidado las miles y miles de tutelas que han interpuesto los usuarios contra las EPS, por la negación de algún servicio. Otro olvido, ya hemos visto que muchos hospitales están a punto de la quiebra porque las EPS les adeudan sumas millonarias y las malas condiciones laborales de los trabajadores de la salud, pero tampoco se debe hacer un cambio que ponga el sistema de salud de cabeza, lo que funciona bien hay que fortalecerlo y lo que no cambiarlo.

Y en lo que hasta ahora conocemos: La reforma laboral y de pensiones, que busca terminar los contratos de honorarios, donde no le pagan a los trabajadores ninguna prestación social y tienen que pagarse sus parafiscales. La reforma a la justicia, que también produce temor por la cantidad de presos que pueden quedar libres, pero problema de delincuencia es tal, que el estado no ha logrado ni siquiera mitigar; pero a estas alturas es muy difícil readaptar a la mayoría de los delincuentes a la sociedad, ya es muy tarde, porque la solución de fondo, que es la mejora de las malas condiciones sociales, que es el caldo de cultivo, para toda clase de delitos, es a largo plazo, entonces deben tomarse medidas intermedias.

La paz total, cuyo nombre no es del todo apropiado, porque ni los países más desarrollados socialmente la han logrado, sino más bien la disminución de la “violencia eterna” de Colombia, originada por los grupos con alguna ideología política (que a veces uno se pregunta, en el fondo qué es lo que buscan? Qué es lo que quieren? Todavía creen que con la lucha armada se pueden hacer transformaciones sociales y llegar al poder?), por las organizaciones criminales, especialmente dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, que salvo el acuerdo de paz con las FARC, que sacó de las armas a 15.000 combatientes, el estado tampoco ha sido capaz ni siquiera de mitigar, sino que se incrementa con los años.

Bueno, este muy resumidamente es el panorama de las reformas y de los cambios propuestos por el gobierno de Petro. Es muy claro, que al proponer cosas muy diferentes de los anteriores gobernantes, está afectando intereses particulares y que no quieren que se les toquen sus “eternos privilegios”, quién va a creer que éstos férreos opositores lo hacen por el bien y de las clases populares?

Por último, no vamos a pensar que con las reformas y cambios que propone Petro, los problemas crónicos de Colombia se van a solucionar, ya hemos dicho que es muy difícil, pero se pueden iniciar a solucionar de fondo; entonces si lo propuesto por Petro resulta “peor el remedio que la enfermedad”, es por supuesto responsabilidad de él y sus aliados, pero la mayor responsabilidad es de las élites, en sus diferentes sectores, que han gobernado al país por más de 100 años y que no han querido, podido ó se han desentendido para solucionar los graves problemas sociales del país y han dejado una herencia casi insuperable de solucionar para cualquier gobierno, sea éste de centro izquierda, de centro ó de la misma derecha, que ha gobernado el país.