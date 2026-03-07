- Ya se sabe quién sacará adelante el Museo de Memoria de Colombia

Luego de tres años de obra inconclusa y una licitación de $37 mil millones, la bogotana Telval, la Constructora Ossa López y un particular terminarán la construcción

Frente al Concejo de Bogotá se levanta una obra gris, inconclusa y para muchos la construcción más fea de la capital. Se trata del Museo de Memoria de Colombia, cuya construcción fue fruto de los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

La empresa española Obrascon Huarte Lain S.A. (OHLA) fue la encargada inicialmente de acometer las obras, sin embargo, otras dos entidades de gobierno, a saber, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), que en aquel momento estaba bajo la dirección de Nicolás Corso Salamanca, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que durante ese periodo seguía las instrucciones de Darío Acebedo Carmona, participaban del proyecto.

OHLA firmó el 7 de septiembre de 2020 un contrato por $ 64.281 millones de pesos para construir el Museo de Memoria, pero solo llegó a avanzar en un 78,2% de las obras. Aunque en el papel el proyecto debía inaugurarse en 2022, ya han pasado 6 años sin que esté terminado.

El daño estimado a la Nación rondó los $ 50.000 millones de pesos y en las auditorias realizadas por la Contraloría Nacional se encontraron serias fallas en la infraestructura y en el diseño. Por cerca de tres años no hubo cambios, hasta que en septiembre de 2025 se adjudicó a un nuevo grupo la finalización del museo.

Tras un informe encargado al Centro de Memoria Histórica, CMH, se identificó que la construcción tenía futuro. La directora María Gaitán Valencia, nieta de Jorge Eliecer Gaitán, comunicó que el proceso continuaría. Para septiembre de 2025 se anunció la selección de un nuevo consorcio.

El nuevo contratista es el Consorcio Memorial, integrado por tres empresas: Telval S.A.S., (representante legal Gabriel Valderrama Fuquen); la Constructora Ossa López S.A.S., (representante legal María Isabel Montoya) y Bernardo Ancízar Ossa López, un particular. El presupuesto asignado para finalizar las obras es de $ 37.749 mil millones de pesos.

