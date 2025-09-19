- Así fue como la nieta de Jorge Eliecer Gaitán logro destrabar la obra del Museo Memoria que dirige

La licitación por más de $37 mil millones que abrió María Valencia dejó como ganadores a las bogotanas Telval y la Constructora Ossa López

Una nueva esperanza se abre para el Museo de Memoria de Colombia, un edificio color gris ubicado enfrente del Concejo de Bogotá sobre la Calle 26 con Américas. La directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, que es nieta de Jorge Eliecer Gaitán y es esposa del embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, quiere salvar la construcción por la memoria de las víctimas, rescatar lo invertido, y cumplir lo pactado con las Farc.

Ahora el Consorcio Memorial, después de haber ganado la licitación, conformado por tres empresas debe sacar adelante el lugar. El presupuesto asignado supera los $ 37 mil millones de pesos.

Se espera invertir $37 ,749 millones de pesos y se prevé habilitar parcialmente para finales de 2026

El Consorcio Memorial se compone de tres empresas Telval S.A.S, representante legal Gabriel Valderrama Fuquen; Constructora Ossa López S.A.S., representante legal María Isabel Montoya y Bernardo Ancízar Ossa López, un particular. Los tres negocios deben rescatar El Museo Memoria luego de llevar dos años y once meses abandonado. La interventoría está a cargo de Consorcio Internacional ING.

La construcción en primer lugar resultó embolatada por el incumplimiento de la española OHLA -Obrascon Huarte Lain S.A, que tampoco respondió por el aeropuerto del café. Los europeos solo completaron 78,2% de lo pactado en Bogotá y de lo entregado habían fallas en la infraestructura y en el diseño según la Contraloría Nacional. El daño estimado a la Nación rondó los $ 50.000 millones de pesos.

Si bien se levantaron las respectivas demandas contra la constructora y el interventor, y se pidieron los dineros a la aseguradora por dejar sin terminar el Museo de Memoria, la construcción, ubicada en frente del Concejo, se pasó a considerar como el símbolo del fracaso de la consolidación de la paz. El museo fue uno de los compromisos del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos con las Farc.

Después del tiempo de dejar sin doliente la construcción. En mayo de 2025, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM), que tiene de directora a ​María Eugenia Martínez Delgado, abrió el proceso público N.° 004 de 2025 para cambiar la situación. Aunque la licitación se realizó durante el periodo de NicolásCorso a la cabeza de la Anim. María Martínez llegó en junio de 2025.

Corso alcanzó a trabajar simultáneamente en la Central de Inversiones y en la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, recibiendo casi 50 millones de pesos mensuales

Nicolás Corso es viejo conocido de Petro, militante de la Colombia Humana, trabajó en la Alcaldía de Bogotá con él. Ocupó un cargo clave como gerente general en Metrovivienda, del que salió con una investigación por parte de la Fiscalía. Las causas fueron las irregularidades de un contrato de alrededor de $ 9.600 millones para un proyecto de vivienda. Su lealtad fue recompensada con su nombramiento en la Anim, que se encarga de los proyectos de renovación clave para el gobierno como por ejemplo el Museo de Memoria.

El objetivo de la nueva licitación fue realizar la etapa de preingenieria y la construcción de la fase ii de obra para la terminación, habilitación y puesta en funcionamiento del sector exposiciones 1 del Museo Nacional de la Memoria localizado en la ciudad de Bogotá D.C

Como en otros casos de edificios inconclusos, la respuesta al problema fue terminar el trabajo; no obstante, no siempre se puede llevar a cabo, si existen fallas en los planos.

La familia detrás del Consorcio Memorial

Detrás del consorcio está la familia Ossa López, al tener un control de al menos un 70% en el Consorcio Memorial. Al ser conocidos de Telval, no es la primera vez que los Ossa López se unen a Telval, en el pasado los dos grupos se unieron para formar el Consorcio Occidental, que debía encargarse de la ejecución de las obras de demolición y construcción del Colegio Indusel en Bosa, Bogotá.

Los Ossa López tienen una amplia experiencia en licitaciones para el gobierno. Dentro de sus clientes aparecen Ecopetrol, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Aeronáutica, la ETB etc. En más de 30 años de existencia han sacado adelante varios proyectos, ahora su nuevo reto es terminar uno de las promesas pactadas del acuerdo de paz.

