Y si Trump va a prisión domiciliaria y luego elegido presidente, ¿gobernará desde la Casa Blanca?

Por: edgar giraldo alzate |

julio 04, 2024

Aunque esta suposición suena a chiste, es la fantasmagórica fantasía que por ahora nos molesta a los demócratas norteamericanos, ya que ni las leyes, ni la constitución con todas sus veinte y siete enmiendas; jamás previeron semejante posibilidad.

¿CÓMO ES LA ACTUAL SITUACIÓN JURÍDICA DE TRUMP?

El gran público durante todo el mes de mayo, conoció en detalle los 34 cargos imputados al expresidente; su discusión y la sentencia de culpabilidad que lo coloca ad portas de un delito penal. Solo hasta el 11 de julio cuando se conocerá la sentencia definitiva.

Sin embargo hay que considerar dos hechos que enmarcan el sistema judicial norteamericano. El uno es nadie esta por encima de la ley, por más dinero, influencia, prestigio o por mas expresidente que haya sido.

Pero en la práctica, igual que en Colombia, la ley es para los de ruana y las cárceles están llenas de afroamericanos, latinos e inmigrantes sin recursos, que gracias a la supuesta ayuda de inescrupulosos abogados de oficio, quienes les piden aceptar los cargos, antes que asumir una costosa defensa; pues es preferible aceptar la supuesta culpabilidad y pasar algunos meses en la cárcel, antes de tener que vender sus casas y bienes para pagar un juicio, los cuales en USA son extremadamente costosos.

Mirando el problema desde el punto de vista de la Moral Victoriana imperante en la sociedad norteamericana y comparándola con la triple moral seudocatólica- narcotraficante- progresista, que rige en Colombia; la infidelidad matrimonial o las desviaciones sexuales de nuestros mandatarios, solo son castigadas con un chiste o un apodo, para Su Majestad Presidencial.

¿CÓMO PODRÍA SER LA CONDENA?

Aunque es muy probable que Trump resulte declarado culpable de todos los cargos, el problema que se le presenta al Juez Montaño, es que tiene frente a sí a un reo con muchas facetas, todas espinosas; por lo tanto, para dictar sentencia debe considerar, la edad del imputado y el impacto que esto tendrá en la sociedad

Trump aunque nunca ha usado ruana, goza de ciertas ventajas que juegan a si favor a la hora de dictar sentencia, a saber: tiene 77 años, es ex -presidente, es candidato presidencial para las próximas elecciones, goza del apoyo cerrado del partido republicano y maneja muy bien las redes sociales.

¿CÓMO SERÍA LA SENTENCIA?

Por estas razones el juez Merchán se verá forzado a hacer una condena mas política que jurídica y deberá cuidar un delicado equilibrio.

Si la condena es demasiado suave; como imponerle una pena simbólica de un dólar; este hecho debilitaría el sistema judicial y lo llevaría a un inevitable desprestigio.

Por el contrario si el castigo es muy fuerte, llámese carcelazo o prisión domiciliaria, al pobre juez Merchán se le vendría el mundo encima, acusándolo de tomar venganza contra un redneck, dada su condición de latino–colombiano.

Como todos sabemos el derecho es una disciplina de interpretaciones y es probable que el supuesto teórico, que varios jueces dictaminen una pena sobre el mismo caso, las cinco condenas serian muy

diferentes entre si, aunque todas sean condenatorias.

En este caso específico, la falsificación de documentos relacionados con un pago de 130 mil a la actriz porno Stormy Daniels, podría ocasionar una condena máxima de 4 años o libertad condicional

¿QUÉ PODRIA HACER TRUMP FRENTE A UN CASTIGO DURO?

Trump al igual que Petro, cuando un fallo no le favorece atacaría al sistema judicial, a la oligarquía y a la constitución actual, la cual debe ser reformada cuando antes.

Aunque que poco probable que ocurra un encarcelamiento, Trump empezaría a llamar a “la primera línea” a tomarse el Congreso nuevamente;

Luego se dedicara a desacreditar al juez Merchán, por su condición de latino, acusándolo de hacer un veredicto amañado y minimizar el veredicto diciendo que era una patraña con motivaciones políticas.

¿QUÉ HARA TRUMP FRENTE A UN CASTIGO BLANDO?

Lo tomaría como una victoria personal que fortalecería su posición de perseguido político; lo cual lo colocaría en una posición ventajosa, frente a su opositor demócrata en las próximas elecciones.

Es bueno recordar que el actual Presidente Biden ha tenido una política exterior muy errática y es percibido como “débil”. En Colombia es complaciente con Petro, la guerrilla y el mismo narcotráfico. En Venezuela también es percibido como indulgente frente a Maduro.

Además Donald Trump ejerce el poder absoluto sobre el Partido Republicano, que es no solo es mayoría, sino que sus miembros alimentan una férrea disciplina partidista, que los hace invencibles, mientras no estén divididos.

Todos estos antecedentes de un Trump-Duro pavimentan el camino hacia su presidencia. Él no es el santo de mi devoción, puesto que no me gusta su estilo pendenciero y busca pleitos. (Igual al de Petro)