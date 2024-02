Por: Fernando Santacruz |

febrero 19, 2024

“¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción;

y el mayor bien es pequeño; que toda la vida

es sueño, y los sueños, sueños son”.

Pedro Calderón de la Barca

La fantasía y la realidad, son antitéticas. Asumir decisiones políticas acertadas exige objetividad, realismo. ¡Deseo, tanto como Petro, ver implantada en Colombia la Paz Total! ¿Existen hoy, o se pueden crear condiciones para ello? Los intentos son encomiables –ilusiones-, pero la materialidad –realizaciones- es contraria al propósito.

NO observamos en el Gobierno una determinación categórica sobre sus “acercamientos” con los grupos armados delincuenciales –LUMPEN-: Clan del Golfo (AGC), Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN) y BACRIM (Buenaventura, Quibdó, Medellín), guiados todos por el enriquecimiento ilícito. Nos preguntamos si el gobierno proseguirá o suspenderá -paulatina/imperceptiblemente-, los diálogos con las mencionadas organizaciones.

Obstinadas en que les reconozca ESTATUS POLÍTICO, han expresado su indeclinable voluntad de “negociar” con el Estado, NO de “someterse” a su imperio, menos cuando el marco regulatorio para tal fin es enteramente difuso.

Desde los años 60 argüimos que ¡la VIOLENCIA colombiana está fundada sobre la INJUSTICIA! Sin embargo, el asunto tiene una etiología más profunda que requiere del concurso de académicos, gobernantes, empresarios, insurgentes, Pueblo –trabajadores, campesinos, indígenas, negros, marginados, etc.-, para ser analizado/comprendido integralmente.

Un prestigioso columnista, para empañar la paz “equivocada”, sostiene que “[L]a violencia no tiene causas. Tiene motivos” -¿¡?!-. Igualmente, afirma que “[L]a desigualdad es un hecho objetivo y medible, pero la “injusticia” es una calificación moral…” -¿¡?!-. Y, concluye: “[I]nfortunadamente, el presidente, el gobierno y el país siguen hablando del problema que no es y debatiendo los remedios que no son” (El Espectador, 4/02/2024). ¡Los desatinos del articulista, alientan la confusión!

En “Locombia” es más simple vislumbrar el porvenir que diagnosticar el presente: i- elegimos al “mesías” Uribe en 2002, para aniquilar las guerrillas; sufragamos por Santos en 2010 para continuar esa política y lo reelegimos en 2014, para que suscribiera un “Acuerdo de Paz”; en 2018 votamos por Duque para hacerlo “trizas” y en 2022 por Petro, para convertirnos en “potencia mundial de la vida”.

El 26 de septiembre de 2016 se firmó el “Convenio de Paz”, entre el Gobierno Santos/Farc-ep; pasados seis (6) días, el plebiscito NO REFRENDÓ dicho “Acuerdo” y ¡obligó a renegociarlo!, reflejando nuestra ignorancia/inconsciencia política. ¿Quién nos entiende?, ¿Qué anhelamos? La nuestra es una SOCIEDAD PLÁSTICA, MOLDEABLE A LOS INTERESES POLITIQUERO/OLIGÁRQUICOS. iii-

Los expresidentes Gaviria/Pastrana, Altas Cortes/Organismos de Control, Consejo Gremial/congresistas reaccionarios/mass-media dominantes, entraban cualesquier medidas asumidas por Petro para materializar su programa de gobierno (¿GOLPE BLANDO?), a tal grado que el secretario general de la OEA denunció tales maniobras y reclamó garantías para que pueda culminar su período constitucional. ¡“El peor ciego es el que no quiere ver”!

Lo propio ocurre con la Paz Total. Haber generado expectativas pacificadoras con grupos delincuenciales organizados, particularmente con las AGC –el más numeroso (9.000/12.000 miembros), extendido (25 departamentos/360 municipios), mejor armado y con mayor capacidad para alterar el orden público-, sin gestionarlas decididamente, podría perjudicar las negociaciones con el ELN/EMC, porque si el gobierno decide combatirlos tendrá que dispersar las FF.MM. y aflojar la debida presión. El dilema del Estado radica en CONFERIRLES O NEGARLES a las Bacrim el reconocimiento político que demandan, para determinar la línea de acción a seguir

Estratégicamente, me inclino por concederle al Clan del Golfo estatus político –que NO lo tiene-, así diste años luz por su naturaleza/objetivos de la Segunda Marquetalia –que SÍ lo tiene-; y, eliminar rotundamente a las ACSN y las Bandas Criminales Urbanas. Las primeras suman la inmensa mayoría de las estructuras armadas de alto impacto y es indispensable CONCILIAR con ellas, por razones de interés general. Las segundas son una peligrosa minoría que merece la PAX ROMANA, para imponer la seguridad colectiva. ¡El Gobierno Central NO puede continuar soñando! LE CORRESPONDE RESOLVER EL QUID DE LA PAZ INMEDIATAMENTE.