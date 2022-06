¿Y entonces va a salir corriendo porque ganó Petro?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Desde hace años, cada que hay elecciones presidenciales, se escucha a muchos colombianos decir: Si gana Petro, hay que irse del país. Pues ganó y en agosto asume el poder oficialmente. Entonces, no pocos están prácticamente con las maletas listas, el pasaporte en la mano y feriando -vendiendo a cualquier precio- lo poco o mucho que con mucho esfuerzo tienen, y es ahí donde me quiero parar.

No quiero hablar sobre supuestos, ni cosas que podrían suceder pero que no han sucedido, porque aunque muchos lo vean obvio -a la hora de la verdad- nadie sabe qué va a pasar. Quienes fueron ganadores con su voto, están llenos de ilusiones y soñando con el cambio; y si eso se queda en sueños, es responsabilidad del elegido. El resto está lleno de miedo pensando en que vamos a volvernos como Venezuela. En lo personal creo en la fortaleza de las instituciones en Colombia.

Pero quiero concentrarme en los viajeros repentinos, esos que sienten que ya hay que salir corriendo. Ese grupo de viajeros del medio país descontento con los resultados se divide fundamentalmente entre quienes quieren irse y pueden porque tienen algún dinero, amigos o familia en otro país; entre quienes quieren irse y no pueden porque no tienen recursos y no saben para dónde agarrar, o tienen una idea, pero no tienen cómo; pero también hay que decir que hay gente que, pese a los resultados, no se quiere ir; no ven esa necesidad o “están resignados”.

No hay duda de que existe un miedo colectivo de que Colombia se convierta como Venezuela y más ahora que con tanto regocijo envían saludos desde el gobierno del vecino país celebrando el triunfo. Pero les tengo varias preguntas a quienes están desesperados por irse:

—¿Planearon desde antes cómo y con qué irse?

—¿A qué país se quieren ir?

—¿Qué han investigado del o los países que tienen en la mira?

—¿Por lo menos saben su idioma, si no es español?

—¿Por qué solo piensan en Estados Unidos?

—¿Qué recursos se llevan, o son de los que están feriando su patrimonio para ver qué hacen?

—¿O a qué se van a dedicar?

—¿Quién en su sitio de destino les va a ayudar a establecerse?

—¿Ya lo hablaron con esas personas?

—¿Ustedes piensan que eso se construye de la noche a la mañana?

—¿Ustedes creen que el país se va a acabar ya, si es que se va a acabar, porque no lo sabemos?

Tengo muuuchas más preguntas, pero les hago la siguiente que considero fundamental: ¿quién los está sacando ya de Colombia y a costa de todo, hasta de su patrimonio? ¡Quién!

Digo todo esto porque uno hasta para hacer una comida planea qué va a ofrecer, a quienes va a invitar, piensa en la hora adecuada, viste la mesa, saca la vajilla y los cubiertos de repicar duro… h-a-c-e u-n p-l-a-n. Pero esta locura de que es que hay que irse ya.

En términos generales, los colombianos poco de leer, investigar, y planear no es parte de nuestra cultura. Me surge otra pregunta importante si tienen con qué irse: ¿les han preguntado a los venezolanos, o han leído cuántos años se demoró Venezuela en llegar a la debacle en la que la sumieron sus gobernantes? Antes de elecciones hablé con amigos de ese país y lo que me dijeron en ese momento fue que, aunque Colombia ha hecho en la mitad del tiempo ese camino, todavía se puede organizar un plan y hasta vender sus propiedades, pero bien.

Aunque se infiera por los espejos que tenemos en otro países que ese terminará siendo el destino, reitero que creo en la fortaleza de las instituciones

No estoy diciendo que Colombia está condenada a irse al abismo porque -entre otras cosas- está rodando en esa dirección hace años, porque aunque se infiera por los espejos que tenemos en otro países que ese terminará siendo el destino, reitero que creo en la fortaleza de las instituciones. Lo que quiero decir es que si fuera así y Venezuela a los diez años estaba ya hecha un desastre, pues nuestro país lo haría en cinco según los venezolanos que he consultado. Pero es que, además, el gobierno entrante se está rodeando de los de siempre; unos más serios que otros, pero con toda la experiencia para manejar los hilos políticos y otros, y no hacer barbaridades con la inexperiencia. No estoy diciendo que estamos perdidos; es que no sabemos, pero pueden pasar cosas.

Déjenme decirles a quienes están rebajando el precio de sus propiedades, feriando todo como si nuestro devaluado peso estuviera para salir a comprar dólares y llevárselos, que con lo primero que se van a tropezar es con lo que produce el desarraigo: una sensación de no pertenencia, de extrañar, de no hallarse y hasta de tristeza que llega, porque llega, así haya un plan… y no es chévere. De ahí para arriba vivirán muuuchas cosas. ¿Se imaginan yéndose a la loca todo lo que van a sentir? Yo francamente creo que no tienen ni idea y estoy hablando solo del comienzo.

Si ya es una decisión irse, pónganse los zapatos de organizar el evento más importante de sus vidas, porque es su vida y la de su familia. Habría tiempo. Piensen todas las preguntas que les formulé y “tranquilícense con ritmo”, es decir, hagan lo de Napoleón Bonaparte que sabiamente decía: “Vísteme despacio que estoy de prisa”.