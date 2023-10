X, la antigua Twitter, ya está cobrando por usarla ¿Quiénes tendrán que pagar? 

Desde el año pasado, después de que Twitter pasó a manos de Elon Musk, se han realizado algunos cambios en sus políticas, funciones e incluso su nombre, actualmente se le conoce como ‘X’. Sin embargo, el que generó molestias entre los usuarios de la red social fue el anunció de que para poder usar la plataforma se les iba a comenzar a cobrar una tarifa.

Aunque en un principio se creyeron que eran solo rumores, parece que el pago ya comenzó a ser aplicado en algunos países.

| Vea también: Video llamadas y mensajes de voz: Las nuevas funciones de Twitter y cómo usarlas

De acuerdo a lo que Elon Musk expresó el pago mensual para poder usar las funciones de Twitter (Ahora X) tiene como objetivo limitar los perfiles que son controlados por robots, pues según él, estas cuentas son las que generan ‘Spam’ y difunden o replican constantemente mensajes que propagan mensajes de odio y política negativa además de falsa información.

Hasta donde se sabe los nuevos usuarios en Filipinas y Nueva Zelanda tendrán que pagar a X entre 0,75 y 1 dólar, respectivamente, cada año, para acceder a funcionalidades básicas como publicar en el sitio. Esto en pesos colombianos equivale a alrededor de $4.000.

Quienes se nieguen a pagar la cuota tendrán acceso a una versión de “sólo lectura” de la plataforma, lo que les limitará a leer publicaciones, ver videos y seguir cuentas, según la empresa.

Por el momento se desconoce en qué otros países se le cobrará a esta tarifa a los usuarios nuevos y cuáles serían las posibles variaciones de los precios.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This…