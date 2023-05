.Publicidad.

La última fecha del todos contra todos de la liga Betplay está a la vuelta de la esquina y Win Sports prepara la transmisión de los 10 partidos de manera simultanea. Como se supo desde la programación de la Dimayor, todos los partidos iniciarán a las 7:00 PM de este 17 de mayo, por lo que a los productores del canal de los Ardila Lulle les tocará trabajar de más para llevar la señal de los 10 encuentros a los hogares colombianos. Para ello, han decidido pasar 8 compromisos por su pagina web; y aunque muchos pensaron que serían gratuitos, no es así.

Los partidos que se podrán ver a través de winsports.co, o a través de la app de Win Sports Online, serán Tolima vs Nacional, Huila vs Junior, Pereira vs Alianza Petrolera, Once Caldas vs Santa Fe, Bucaramanga vs América, Cali vs Boyacá Chicó, Águilas Doradas vs Jaguares y Pasto vs Envigado. Muchos fanáticos creyeron que estos compromisos se podían ver sin ningún tipo de suscripción a través de la pagina web; sin embargo, cuando se ingresa al portal, la opción es de 'comprar partido'.

Así se jugará la fecha 20 en la Liga I-2023. pic.twitter.com/Tu9951HJ5q — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserran8) May 16, 2023

Y es que como es sabido, Win Sports tiene varios planes para aquellos que quieren suscribirse a su pagina, entre ellos el de comprar un partido en especifico. Dicho paquete vale $34.900 pesos y tiene incluida la transmisión del partido seleccionado a través de la web y de la aplicación. Así las cosas, parece que para ver la fecha 19 de la liga Betplay sí habrá que pagar, o en su defecto, tener la suscripción del 'canal que todos queremos' activa, de lo contrario, solo se podrá ver desde Youtube la conocida transmisión con las reacciones de los técnicos y los aficionados.

Ahora bien, al parecer, algunos operadores de televisión ayudarán a Win Sports en su objetivo de transmitir todos los partidos. Según lo informó Juan David Londoño en su Twitter, Claro, Movistar, DirecTV y Tigo, pasaran algunos de los partidos, según rumores, sin necesidad de tener suscripción al canal deportivo.

⚠️ Información oficial de Win Sports: canales alternos en los cableoperadores para ver la fecha 20. Tolima vs. Atlético Nacional tendrá señal en DirecTV, Claro, Movistar y Tigo. pic.twitter.com/SMfTKng3xn — Juan David Londoño (@juandl84) May 16, 2023