Whopper King, la hamburguesería nacional que le ganó a la gringa Burger King la batalla por el nombre

Para muchos, la comida rápida hace parte de sus platillos favoritos. Y es que, hay una amplía variedad de alimentos que podemos incluir entre estos. Pero seguramente, los más populares son la pizza, los perros calientes y las hamburguesas. De estas últimas, hay una amplía competencia en el país y existen un gran número de restaurantes dedicados a vender este platillo. Dentro de esta sección, debemos agregar las grandes cadenas internacionales que le han puesto al pie a muchos negocios nacionales. Sin embargo, hay ocasiones en las que David se enfrenta a Goliat, y sale vencedor. Esto ocurrió con Whopper King, quien enfrentó al gigante Burger King.

Esta es una de esas historias únicas, de esas que se cuentan con los dedos de las manos. Una historia que sin duda alguna llama la atención de muchos. Y es que, ¿cómo un restaurante colombiano, popular en la capital, en aquel entonces, podría imponerse ante una cadena gringa? Pues Whopper le plantó cara y ganó y hoy en día es una hazaña que sigue siendo recordada. Esta es la historia de como un "David" colombiano, le ganó a un "Goliat" de Estados Unidos, en una disputa legal.

¿Cuándo y dónde se fundó Whopper King?

Esta historia se remonta al siglo pasado, han pasado más de 40 años desde que Whopper King se estableció en Colombia. El lugar en el cuál se creó este restaurante de comida rápida fue Bogotá. En 1972, la capital del país vio el surgimiento de una empresa dedicada a la venta de hamburguesas que sería muy exitosa. Tan exitosa que cuando Burger King llegó a Colombia, quisó acabar con ellos, aunque fue intento vano que terminaron perdieron. Los dos hombres detrás de esta gran idea fueron los primos Fabio Ramírez y Jaime Mejía. Hombres visionarios que sabían que en la comida rápida, había un éxito asegurado.

Eso sí, la idea fue traída por Fabio desde Estados Unidos. Como había estado ubicado en el país de Norteamérica, tuvo la fortuna de trabajar en una hamburguesería. La idea no le disgustó, se dio cuenta que replicarla en un lugar como Colombia, podría tener grandes resultados. Entonces fue así cómo se inauguró su primera sede, ubicada en la calle 82 con carrera 15, una buena posición. Claro que tiempo después llegaría la empresa que un día quiso hacerles la vida imposible. Pero esta historia la contaremos más adelante. Retomando el éxito de Whopper King, el restaurante colombiano, pues años más tarde lograron abrir una segunda sede.

Este segundo punto fue abierto en el año 2006. Al igual que la primera sede, este nuevo lugar se ubicó en un importante lugar de la ciudad, el centro comercial Santa Fe. Además de esto, hubo un cambio con el que buscaban innovar y ampliar los productos que ofrecían. En esta nueva sede no sólo vendían su ya conocido menú, puesto que agregaron productos de la gastronomía italiana. Claro que este éxito se fue desvaneciendo con el paso de los años. Según contó Rodrigo Liévano para la emisora La W, tras la muerte del fundador Jaime Mejía, las cosas cambiaron. Aún así, su historia y logró, siempre será recordado.

La razón por la que Burger King demandó a la empresa colombiana

Cuando se es una empresa tan grande en el mercado como Burger King, es difícil pensar en grandes competidores. Claro que las hay, hay varias cadenas internacionales que son perfectos competidores de sus productos. Ahora bien, sobre la década de los 90, también hubo una empresa que al parecer los asustó. Estamos hablando de Whopper King, que en un inicio no llegó a tener problemas con la cadena gringa. Incluso, uno de los primeros puntos de la empresa internacional, llegó a estar establecido en cercanías a la sede de Whopper King. Pero ¿qué fue lo que pasó?

Fue el mismo Rodrigo Liévano, nieto de Jaime, quien contó esta historia a La W y relató esta gran hazaña. Sobre la década de los 90, todo cambió. Llegaron las ideas de las franquicias y expandir el negocio en varios puntos. Pero no lo iban a tener más fácil, menos teniendo una competencia que por nombre, sonaba como la hamburguesa más popular de Burger King. Entonces, con el fin de acabar con esto, decidieron tomar acciones legales. Su competencia no podía prosperar y creyeron que acudir a los derechos de autor era la solución. No podían estar más equivocados.

Como vimos anteriormente, Whopper King se fundó en el 72, mientras que Burger King llegó en el 80. Es decir que la empresa colombiana ya había adquirido este derecho tiempo atrás. Esto hizo que al final, Whopper King ganara la demanda. Algo que incluso les ayudó a impulsarse por más de una década. Sin embargo, con la muerte de Jaime, las cosas cambiaron drásticamente. Las peleas familiares hicieron que el negocio perdiera fuerza. Aún así, hoy en día siguen siendo recordados con su gran hazaña, esperando retomar ese éxito de años atrás.

