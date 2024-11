Westcol destrozó más 57 la colaboración entre los duros del reggaetón paisa; recibió aplausos y madrazos

.Publicidad.

Luego de muchos años de espera, los reggaetoneros paisas se reunieron para hacer una canción juntos que tiene a Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y un talento emergente llamado DFZM. Todo producido por Ovy On The Drums, productor de los mayores éxitos de la Bichota como "Provenza" o "TQG". Westcol la destrozó.

Al influencer, quien junto con Ovy On The Drums está montando sus sesiones llamadas W Sound, parece no haberle gustado lo que hizo su socio con otros duros de la industria. “Fue una pista en la que se adaptaron más al estilo de Feid, y ellos no pudieron fluir con su flow único.’DF’ me parece que la rompió muy duro, ‘El Bendito’ rompió asqueroso, para mí el Top es: ‘DF’, Blessd, Ryan, Feid, Karol G, Maluma y Balvin”, comentó.

La canción ha sido comparada con otras de reggaetón y trap puertorriqueño como "Llegamos a la disco", "Fronteamos porque podemos" o "Royal Rumble" donde también se han presentado pesos pesados del género de la isla, razón por la que podría convertirse en una de las canciones más importantes del año para el reggaetón colombiano.

En el pasado Westcol había apoyado el talento del artista emergente DFZM, quien también ha participado en las canciones "Cali Buenaventura" del nuevo disco de Mike Bahía y "Todos Mienten", de una artista promesa de Sony llamada Soley, quien allí canta con otros talentos emergentes como Esteban Rojas.

El video de "+57" fue lanzado el pasado 7 de noviembre y de momento no se sabe si la canción estará incluida en el disco de alguno de los participantes. También se rumora que Karol G podría estar preparando un disco para el año que viene, que podría tener esta canción incluida.

En pocas horas "+57" ya alcanzó 4 millones de vistas en YouTube.

