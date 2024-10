Este es el documento legal que la novia de Westcol tuvo que firmar para estar con él

El popular influencer hizo capitulaciones de sus bienes para que, en caso de una separación, no existieran conflictos legales sobre sus millonarias pertenencias

La novia de Westcol tuvo que firmar capitulaciones, que es el procedimiento legal que se utiliza cuando hay relaciones de pareja en la que alguna de las partes necesita dejar claro que sus bienes le pertenecen y que bajo ningún tipo de relación conyugal, estas millonarias pertenencias podrían entrar en una disputa de pareja.

Hay quienes aplauden al influencer por precavido, pero también quienes lo condenan por desconfiado, sobre todo teniendo en cuenta que él ya había tenido una relación con Valka en el pasado. Westcol se limitó a responder que ha tenido experiencias previas muy malas y relacionadas con su dinero, que necesitaba tomar esta medida por su propia tranquilidad.

De todas formas, Westcol ha manifestado querer tener una relación mucho más seria con Valka y acaba de firmarla en su emergente sello discográfico W Sound, que montó con los productores de reggaetón Big Ligas y Ovy On The Drums.

El último es famoso por haber hecho éxitos con varios artistas de reggaetón, como su amigo Blessd, pero principalmente por ser la mente maestra detrás de los mayores éxitos de Karol G: "Tusa", "Cairo", "Provenza", entre otras.

La primera canción que salió bajo este sello discográfico fue "Soltera", de Blessd con Ovy On The Drums que, como si fuera una marca de fábrica, Westcol y su equipo etiquetaron como W Sound 01. La canción que saldrá con Valka será la número 02, pero en el posteo del Instagram oficial del influencer no han referido todavía el nombre.

