- Vozinha, el arquero que conquistó el Mundial pese a la eliminación de Cabo Verde

Sus atajadas ante Argentina, una conversación con Messi y un inesperado fenómeno en redes sociales lo convirtieron en una de las grandes revelaciones del torneo

Aunque Cabo Verde se despidió del Mundial de 2026 tras caer frente a Argentina, uno de los nombres que más ganó protagonismo fue el de Vozinha. El experimentado arquero se convirtió en la gran figura de su selección gracias a una actuación sobresaliente frente a la campeona del mundo, evitando en repetidas ocasiones que el marcador fuera más amplio y recibiendo elogios de aficionados y especialistas por su desempeño bajo los tres palos.

Las intervenciones del guardameta no tardaron en darle la vuelta al mundo. Durante el encuentro realizó varias atajadas de alto nivel, incluyendo acciones frente a Lionel Messi, quien al finalizar el compromiso se acercó a felicitarlo. Según relató el propio Vozinha, el capitán argentino le dijo: "Sos un arquero increíble", palabras que el portero describió como uno de los momentos más especiales de su carrera.

El impacto del arquero también se reflejó fuera de la cancha. En cuestión de horas, Vozinha superó en seguidores de Instagram a la selección de Argentina, convirtiéndose en un fenómeno viral. Su crecimiento en redes sociales estuvo impulsado por miles de aficionados, que destacaron su humildad, su personalidad y la actuación que firmó ante una de las selecciones favoritas al título.

Como si eso no fuera suficiente, las estadísticas también dejaron un dato tan llamativo como inesperado. De acuerdo con los registros del torneo, Vozinha acumula más regates completados que Cristiano Ronaldo en lo que va del Mundial, una cifra poco habitual para un arquero y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del campeonato. El curioso registro terminó alimentando aún más la popularidad del guardameta caboverdiano.

Pese a la eliminación de Cabo Verde, el legado de Vozinha en esta Copa del Mundo parece estar asegurado. Sus actuaciones bajo el arco, el reconocimiento de Messi, los curiosos récords estadísticos y el fenómeno que protagonizó en redes sociales lo transformaron en uno de los personajes más queridos e inesperados del Mundial, demostrando que, incluso sin avanzar de ronda, también es posible convertirse en uno de los grandes ídolos del torneo.

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