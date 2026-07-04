Artista demanda a la FIFA por cubrir un icónico mural de Dallas antes del Mundial de 2026

El artista y conservacionista estadounidense Robert Wyland presentó una demanda por 25 millones de dólares contra la FIFA, al asegurar que uno de sus murales más representativos fue cubierto sin autorización como parte de la promoción del Mundial de 2026. La obra, conocida como "Whaling wall 82" o "Ocean life", fue pintada en 1999 sobre la fachada de un edificio en Dallas, Texas, haciendo parte de un proyecto de alrededor de 100 murales sobre la vida marina y durante años se convirtió en un símbolo de la ciudad gracias a su enorme representación de ballenas.

Robert Wyland has painted over 100 whale murals. Detroit whale watchers rejoice when advertisements come down & the whales are visible again. His Dallas mural was not as lucky. It was recently painted over for ad space ahead of the FIFA World Cup. https://t.co/kBd10gimmB pic.twitter.com/uk6poBCw1W — Dave (@DE_Gifford) June 3, 2026

De acuerdo con la demanda, el mural fue recubierto con pintura azul para instalar publicidad oficial de la FIFA relacionada con la próxima Copa del Mundo de 2026, recordemos que una de las sedes de la edición de este año se realiza en la ciudad de Dallas. Wyland sostiene que la intervención afectó una creación de alto valor artístico y cultural, además de vulnerar los derechos que protegen la integridad de las obras de arte. El artista afirma que nunca fue consultado ni dio su consentimiento para modificar el mural.

A través de su cuenta de Instagram el artista manifestó "FIFA INTERNACIONAL DE FÚTBOL ACABA DE DESTRUIR UNO DE MIS MÁS HERMOSOS MURALES ICÓNICOS que mi equipo y yo pintamos para la gente de Dallas para crear conciencia sobre la protección de nuestros océanos. ¡Por favor, que escuchen de ustedes!"

Por su parte, la FIFA niega su participación en el cubrimiento de la obra. Entretanto, el proceso ha generado un debate sobre el equilibrio entre las campañas publicitarias de eventos internacionales y la preservación del patrimonio artístico urbano, especialmente cuando se trata de obras que han adquirido un importante valor histórico y cultural para las comunidades donde se encuentran. Además de las muchas problemáticas que han surgido entorno a esta edición del mundial, no solo en Estados Unidos, sino también en México.

|También le puede interesar: La revancha de Daniel Muñoz, el crack que pasó de villano en la Copa América a goleador de Colombia en el Mundial

Anuncios.

Anuncios..