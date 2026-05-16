- Villas de San Pablo, el territorio charista que el petrismo busca arrebatarle en Barranquilla

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el barrio Villas de San Pablo, ubicado en la localidad suroccidente de Barranquilla, un bastión de la casa Char se prepara para recibir al presidente de la República Gustavo Petro, el próximo fin de semana para la entrega de 500 viviendas fotovoltaicas que hacen parte del plan piloto de del programa Colombia Solar en esta zona de la capital del Atlántico.

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Este sector alberga familias víctimas por el conflicto armado, por lo que es priorizado en materia de obras públicas por los gobiernos locales y nacional. Lo que lo hace un lugar estratégico a la hora de que los políticos lo escojan para hacer campaña y también para un cuadro perfecto para los funcionarios que buscan la foto de inauguración de obras.

Instalación de paneles solares en el conjunto Parques de Bolívar 2 como parte del programa Colombia Solar del gobienro Petro.

Petro, campaña y la defensa de los Char

En medio de lo que será el acto público que probablemente se lleve a cabo el próximo fin de de semana. Ya se rumora que este acto más que una entrega cualquiera parece ser un acto implícito de campaña para hacerle contrapeso a los Char que están apoyando a De la Espriella y que como ya lo dijimos en esta nota, tanto Cepeda como el también abogado llevarán a cabo su cierres de campañas en esta ciudad.

El tema de lo que debería ser una simple entrega con la visita del alto mandatario se ha convertido en el florero de llorente entre los pobladores beneficiarios y quienes no, ya que argumentan que Petro va hasta Villas de San Pablo en medio de una coyuntura que podría ayudarle a recoger los votos de los indecisos a la campaña de Cepeda.

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Lo llamativo de este lugar, es que es un barrio muy concurrido por la administración de Alejandro Char que ha ejecutado una serie de obras importantes como el CAI de la Policía que están construyendo en Caribe Verde, barrio colindante, al igual que el Gobierno Nacional que cuenta con una importante población de la tercera edad y afectados por la violencia que acceden a distintas ayudas de la Nación, la misma que construyó en Villas de San Pablo el Megacolegio más grande de la región Caribe en el gobierno de Juan Manuel Santos, administración amiga en aquel entonces de los Char.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla recorriendo las intalaciones de un parque en Villas de San Pablo ants de su inauguración.

Divisiones entre la comunidad por la llegada de Petro

De acuerdo con lo que pudimos conocer, la administración del Conjunto Parques de Bolívar 2 está consultando a sus copropietarios si aceptan o no que el presidente Petro realice el evento al interior de su conjunto, ya que entre las exigencias por parte de las autoridades está que las personas saquen sus vehículos del parqueadero del conjunto dos días antes del evento (jueves y viernes) por temas de seguridad y del montaje de la tarima para desarrollar el encuentro.

Esta redacción, supo de primera mano que las fuerzas al interior del conjunto están divididas ya que hay miembros de la comunidad influenciados o cercanos a los Char que no quieren que el mandatario esté en ese lugar.

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Asimismo y en lo que pareciera una medida de contingencia se estarían evaluando dos sitios más en ese mismo barrio para llevar a acabo el importante evento que de acuerdo con fuentes d ePresidencia Petro quiero hacerlo, porque considera que es parte de su trabajo como mandatario en lo poco que le resta en la Casa de Nariño.

Desde las toldas del Pacto en el Atlántico están contentos con este evento ya que significa de manera indirecta un empujón a la campaña de Cepeda.

Mientras tanto, desde la casa Char están pensando qué evento hacer antes o después de este para contrarrestar lo que al interior del charrismo consideran “propaganda política” en medio de la lucha por ganar en primera velta.

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