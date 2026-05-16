- Conozca los servicios de Nequi y Bancolombia que estarán en mantenimiento este domingo 17 de mayo

Nequi confirmó que los usuarios podrán seguir haciendo pagos, retiros y envíos de dinero; mientras Bancolombia realiza el mantenimiento

La plataforma digital Nequi informó que, debido a un mantenimiento programado por Bancolombia, algunos servicios directamente vinculados a la entidad bancaria no estarán disponibles el domingo 17 de mayo, entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m.

Durante este tiempo, los usuarios no podrán realizar transferencias entre Bancolombia y Nequi, ni utilizar el servicio de Plata al Toque, herramienta que permite envíos inmediatos entre cuentas del banco.

Los clientes podrán seguir usando la app para la gestión de sus finanzas personales, pagos de servicios, recargas y consultas de saldo, con la única restricción limitada a las transferencias bancarias interbancarias y Plata al Toque.

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Los servicios que Nequi mantendrá

Durante el periodo de mantenimiento, los usuarios de Nequi podrán acceder a la mayoría de funcionalidades de la plataforma sin interrupciones. Entre los servicios que seguirán habilitados destacan:

Envíos de dinero entre usuarios de Nequi: los clientes podrán transferir fondos de manera inmediata a cualquier usuario registrado en la aplicación.

entre usuarios de Nequi: los clientes podrán transferir fondos de manera inmediata a cualquier usuario registrado en la aplicación. Pagos en comercios físicos y en línea: la función de pagos mediante código QR o tarjeta virtual seguirá activa, permitiendo transacciones normales en comercios aliados.

físicos y en línea: la función de pagos mediante código QR o tarjeta virtual seguirá activa, permitiendo transacciones normales en comercios aliados. Uso de la tarjeta Nequi Visa: los retiros en cajeros automáticos y pagos con la tarjeta física o virtual permanecerán disponibles.

los retiros en cajeros automáticos y pagos con la tarjeta física o virtual permanecerán disponibles. Envíos por llaves: los usuarios podrán seguir enviando dinero a destinatarios por correo electrónico, número de celular o identificación, incluso a cuentas de Bancolombia.

los usuarios podrán seguir enviando dinero a destinatarios por correo electrónico, número de celular o identificación, incluso a cuentas de Bancolombia. Consulta de saldo, historial de transacciones y ajustes de configuración: estas funcionalidades administrativas continuarán operativas, garantizando control completo sobre las finanzas del usuario durante el mantenimiento.

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Para acompañar el mantenimiento, Nequi habilitó un sistema de monitoreo en tiempo real, donde los usuarios pueden consultar el estado de cada servicio en la página web oficial.

La plataforma insistió en que, una vez finalice el mantenimiento programado, todos los servicios suspendidos volverán a operar automáticamente y sin necesidad de realizar configuraciones adicionales por parte de los usuarios.

Durante el mantenimiento, la plataforma digital seguirá ofreciendo soporte y asistencia a los usuarios mediante canales oficiales, incluyendo chat dentro de la aplicación, línea de WhatsApp y redes sociales verificadas.

Este proceso hace parte de las actualizaciones técnicas que adelanta Bancolombia para fortalecer la seguridad, estabilidad y eficiencia de sus operaciones digitales, incluidas aquellas integradas con terceros como Nequi.

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