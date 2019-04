[Video] “Ayuda, ayuda”, ¿Golpes de un Policía a un periodista en Transmilenio?

Juan Páez, quien subió un video a redes sociales al igual que su historia cuénta cómo habría sufrido una agresión por parte de varios uniformados de la Policía Nacional en el portal de las Américas de Transmilenio el pasado 17 de abril. Lo más grave, según Juan es que los uniformados le habrían borrado el material y las fotos del celular. Sin embargo no contaban con que este hacía una copia en internet, de forma automática, según asegura Páez en su historia. Esta es la historia pública que divulgó en su cuenta de Facebook:

“Hoy miércoles 17 de abril a las 5:00pm un policía junto con dos auxiliares bachilleres en el Portal de las Américas me ha retenido en una “rutinaria requisa”. Al argumentar que el procedimiento está mal, me amenazan por supuesto desacato de una orden al cuestionar la forma de abrir mi maleta con mi equipo. Luego me conducen a un pequeño cuarto donde enmarcadas fotos está la línea de mando de la policía, incluyendo al presidente de la república, un canasto incautado de arequipes con cocadas, un escritorio cojo junto con dos sillas. Este lugar lúgubre se encuentra dentro del portal.

Al forzarme a entrar me rapan el celular y empiezan a usar la fuerza pegándome en las piernas y estómago. Exigiendo muestre mis equipos, el muy alterado policía me insulta muchas veces y en un intento de presión con amenazas de llevarme a la UPJ por ocho horas, ahhh y sin olvidar los comparendos, justifica su represión diciendo que yo soy un subido por defender mis derechos. El policía que se hizo llamar Andrés Cardona identificado en su chaqueta con la placa 21444 borra todas mis fotos y el video que hacía del mal procedimiento . Mientras le explico mi trabajo y dice que yo tengo los recursos económicos y contactos suficientes para ponerle la queja y me dice que la haga con una expresión de orgullo. Pues según sus cuentas él llevaría 302 con la mía.

Uno de los auxiliares dice, tengo tres videos para justificar las multas. Luego de unos minutos y de urgar en cada uno de los bolsillos de mi maleta pide mis acreditaciones de prensa y luego de entender que no tengo nada que perder dice finalmente: Mejor evitemos problemas y vállase. Interpretaciones erradas del código de policía en mi caso, yo actué mal, qué opinan ustedes?”

Este es el video publicado por Juan en la misma red social: