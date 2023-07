Vicky, Polo Polo & congresistas: arquitectos de este túnel oscuro y sin salida

Por: Edgar Uruburu |

julio 25, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Colombia es un circo, del cual una mayoría de personajes se creen protagonistas principales. Pero como todo mal espectáculo, es una burla así mismo, pues predomina el libreto de una película de mafiosos y gánsteres reales y cuasi reales, que por medio de la manipulación de medios amarillistas atentan contra la integridad y bienestar primero del país y luego del presidente Petro, de su equipo (lógico no el de fútbol) y de todos aquellos que se atreven a contradecirlos. Actúan con una calma tan natural que, para su seguidores obnubilados y ciegos las mentiras son más poderosas que las verdades. Los que no comen cuento y buscan ir al fondo de la realidad no saben si reír o llorar, como Garrik, el actor suicida.

Fue un golpe bajo para los trabajadores colombianos que soñaban con recuperar horas extras, dominicales y todos los beneficios perdidos desde hace años, igual lo sintieron los estudiantes del SENA, quienes aspiraban a que su salario fuera el mínimo, es decir pasara del 75 a 100%.

-Publicidad.-

| También le puede interesar: El ABC de golpe a Petro (con coronel de la Policía muerto), una revista semanal y sus extraños “testigos”

Pero al otro lado de la cancha los Representantes nunca aparecieron; sabían que su ausencia era la estocada final a los dos Proyectos al tener la Ley de la ventaja con la distracción del juego de la selección Colombia y dos días después se jugaba la final del fútbol colombiano, que ayudó a sacar de taquito el balón sin reacción alguna del equipo contrario. Y luego llegaron la alegría, la música, el trago y el resonar de las cornetas sin importar que se perdía un gran partido en el campo laboral.

Publicidad.

Como periodista y recordando las enseñanzas de la ética periodística he sentido verdadera pena ajena por la forma de informar de la revista Semana y de su directora Vicky Dávila. Con un amarillismo que extrema en lo más vil y bajo para hacer daño a un gobierno elegido popularmente.

En este aspecto detrás de la revista y presentadora está el empresario estadounidense Gabriel Gilinski, del grupo del mismo nombre y dueños también del diario El País, la revistas Dinero y Soho, el Banco GNB Sudameris entre otros y hace poco en disputa con el Sindicato Antioqueño lograron quedarse con la mayoría de las acciones y el control de Nutresa; a cambio cedieron Sura (Bancolombia) (1)

De ascendencia Judeo-lituana, el primero en comenzar con los negocios fue Isaac Gilinski, quien curiosamente fue embajador en Israel durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2010-2013), embajador Plenipotenciario ante la Misión de las Naciones Unidas durante el mandato de Juan Manuel Santos (2014-2015) y en octubre de 2020 Iván Duque lo nombró embajador alterno de Colombia ante la ONU (hasta el presente).

Como se puede apreciar la relación entre los Gilinski y el Uribismo es clara con una interrelación que parece retribuirse con nombramientos de carácter político, aunque en lo personal pareciera que no participan abiertamente en ellos, pero lo hacen detrás de bastidores. Tal vez han o son los titiriteros que saben cómo mover y a dónde colocar a todas sus marionetas.

Y claro su escuela se ha extendido a través de su hijo Jaime y ahora de su nieto Gabriel (el Gabo no de la literatura, ni del periodismo, sino del pasquín más amarillista y con un color que llega casi al rojo). Con esta temática han logrado altos niveles de popularidad con entramados y trampas a sus lectores, haciéndoles comer el cuento de todas las mentiras que transmiten a través de la Dama de la difamación. La número uno del nuevo mal llamado periodismo, que arrastra consigo a muchos que no la ven como tal sino como víctima y algunos creen que se le está vulnerando su Derecho a la información.

Por otro lado, está un miembro de la Cámara de Representantes, de piel oscura, que se supone debe apoyar a los afros y el partido por el cual fue elegido declaró que su apoyo era a favor de los proyectos del gobierno, pero él no ha cumplido con esto y por el contrario ha estado en todo momento en su contra. Incluso todo el tiempo lo ataca públicamente, como en la marcha del 20 de junio donde estuvo en tarima, al frente de los manifestantes e increpando a Gustavo Petro y acusándolo del asesinato del teniente coronel Oscar Dávila y en frente de un ataúd con bolsas negras le advirtió que, “se aquieta o lo aquietamos”, algo que muchos expertos han considerado como una amenaza, incluso de asesinar al presidente. Y a pesar de la gravedad de esto, ninguna autoridad se ha pronunciado hasta el momento.

En el caso del Representante de color oscuro, también siento pena ajena y vergüenza como afro descendiente porque una persona con esas características, elegido engañando a los suyos, cada día inventando excusas, improperios y barbaridades, es todo lo opuesto a las luchas de la etnia para conseguir avances significativos a nivel colectivo.

A pesar de haber perdido el respaldo del partido afro, por no lo representarlo, sigue tan campante haciendo oposición como consentido de la Cabal, que de esto no tiene nada, pues es una de las más sectarias del uribismo. Es quien dice que “no se golpea, se entra disparando”.

Polo váyase a las filas “matarifianas” y si se cree muy blanco burlándose de la vicepresidenta Francia Márquez, porque es más oscura que usted, mírese al espejo y verá que no puede negar su negrura. Mil veces negro como lo soy yo; así tengamos la piel un poco más clara que la de Francia Márquez y millones de colombianos. Usted no representa a la población afro, tenga el valor de renunciar e irse al partido con el cual realmente se identifica.

Tenga las pelotas necesarias (negras también, no blancas y negras como las de fútbol) para dejar al partido afro (y como nunca podrá ocultar sus genes lo veremos como el gen enfermo, el que falló, la oveja más renegra; aquella que faltonió a su etnia echando carreta para conseguir fama y dinero y así convertirse en el petulante que es. Dele la oportunidad a otro que sí luche por la raza y la dignidad afro. (2)

BLOOMBERG, THE WASHINGTON POST Y SU EXTRAÑO PRESAGIO

Curioso también que una nota del corresponsal Matthew Bristow de la agencia Bloomberg y tomada por The Washington Post, publicó un día antes del ausentismo, que “el gobierno de Petro se descarriló” y luego fue retomado por todos los Medios tradicionales como “titular de primera línea” y en el motor de búsqueda de Google los primeros en aparecer fueron estos, con el mismo titular: “El reconocido periódico estadounidense The Washington Post …" Repetición necesaria, porque con esto se demuestra cómo en Colombia hay una alianza de los Medios tradicionales PARA generar no sólo desinformación sino una guerra abierta en contra del gobierno. La más imparcial fue el de La República: En él, se cuestiona toda esta polémica y cómo ha sido algo "perverso" para la administración del jefe de Estado).

Es de anotar que el diario estadounidense antes era considerado con tendencia de izquierda y actualmente de derecha. La explicación es clara pues fue vendido hace poco, lo cual explica el cambio. Y como dice el diario Vox europ en un análisis de la compra venta: “el precio del periódico fue mucho menor de lo que costó la cláusula de rescisión* del pase de Leo Messi” y recalca que “es producto de la sociedad que tenemos hoy en día”. (3) (4) (5) (6)

EL HUNDIMIENTO DE LA REFORMA UN GOLAZO A COLOMBIA

(Del ausentismo a la millonaria audiencia para el triunfo “histórico ante la Alemania no Nazi)

Mientras mucha gente se alegraba y celebraba la caída del marco contrario: Las Reformas. Con un golazo de los ausentistas (congresistas que no asisten a su trabajo, no presentan excusas y a pesar de ello reciben sus salarios MILLONARIOS (no los del club) como si nada. El hundimiento de la Reforma Laboral no implicó nada pues fue opacada por el triunfo de la selección Colombia de fútbol sobre Alemania y se escuchaban las voces gritonas de los narradores con calificativos como: “un triunfo histórico” “por primera vez vencemos a Alemania” “son grandes” y toda esta gritería por un partido amistoso.

Mientras millones de trabajadores perdían no en la cancha, sino en el Congreso, por la irresponsabilidad de Representantes de la Cámara (del equipo rival), que les quitaban a los trabajadores la posibilidad de volver a obtener ganancias adicionales por jornadas nocturnas, horas extras, dominicales y festivos, entre otros. Ese partido ganado gracias a los opositores ausentistas, era motivo de alboroto de algunos, que aún no logran entender que ellos mismos, sus hijos, nietos y demás familiares a futuro son los perdedores. Fue un autogol por sus mentes manipuladas y llenas de odio.

Parte de esa “alienación” los hace sentirse parte del sistema oligárquico sin serlo. Por eso los narradores de fútbol complementan la labor de hacer que el interés por el deporte y los ídolos pase por encima de sus propios beneficios y los de las futuras generaciones. Narradores que enfatizan en frases como “mi Colombia del alma”, “mi Lucho eres lo máximo”, “mi Yerry eres grande”, “mi Juan Guillermo, esa jugada que hiciste es una inspiración Divina” y así con una terminología exagerada y una gritería horrible. Estos “fanfarrones” de la comunicación hacen parte del sistema que cambia las desilusiones y las penas por alegrías y glorias infundadas.

Los titulares mixtos de las caídas de la Reforma Laboral y la Legalización del cultivo de la marihuana, eran exagerados, para hacer creer que eran en beneficio del país y los mostraban junto con “el triunfo histórico” de la selección de fútbol. ¡Que viva Colombia! ¡Que vivan los narradores! gritones, exagerados y fastidiosos, que ayudan a cocrear hinchas furibundos, fanáticos que no contribuyen a un convivencia pacífica, sana y ecuánime para un buen desarrollo de las sociedades.

Pero no sólo el fútbol es pan y circo para contribuir al olvido de lo perdido. Le siguen el licor, el vicio, la alegría desbordada, los pitos de los carros y todo lo que contribuya al frenesí. Colombia como clase trabajadora perdió por “la falta” cometida por Congresistas que no se presentaron a votar y así “botaron a la caneca de la basura los Derechos de los trabajadores”. Fueron dos golazos de Colombia a Alemania y “un golazo divino, el más increíble de todos”, de la selección de los congresistas faltones al pueblo.

Y así han contribuido al olvido de las Reformas la final del campeonato del fútbol profesional colombiano, el Giro de Italia, el Tour de Francia. El deporte, los festivos, la rumba y la alienación han hecho olvidar el partido perdido por los trabajadores.

Definitivamente en la idiosincrasia colombiana existe una prelación por la distracción y la mentira sobre sus propios intereses y beneficios. La amnesia colectiva es el arma mortal de los políticos corruptos, de los asesinos y de todos aquellos que han pasado por encima de una sociedad que, se siente a gusto en un país con políticos manipuladores, pseudo periodistas, Youtubers que son elegidos en el Congreso y oportunistas que aparecen como negros fantasmas para distorsionan la verdad y convierten a sus seguidores en fanáticos recalcitrantes, incluso a costa de sus vidas, de coartar su propia libertad y sus Derechos. Son parte de esa Colombia que prefiere vivir en medio de la guerra que encontrar caminos de diálogo para lograr la paz total. Nos queda recordar que ha habido y hay periodistas arriesgando sus vidas por investigar y buscar la verdad. Como Silvia Duzán y tantos otros (7).

Cabe recordar a los lectores que nunca deben ser cómplices de la guerra, el crimen y la corrupción. No pertenezcan a la lista de cómplices de Colombia.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Gilinski_Sragowicz

2 https://encuentratupoema.pe/poema/me-gritaron-negra/

3 https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esCO791CO791&q=gobierno+de+petro+se+descarrilo&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjUiO6B89__AhX-r4QIHfFNARIQ0pQJegQIDBAB&biw=1150&bih=636&dpr=1

4 https://voxeurop.eu/es/source/the-washington-post/

5 https://www.uimp.es/actualidad-uimp/el-washington-post-se-vendio-por-menos-dinero-que-la-clausula-de-rescision-de-messi-es-la-sociedad-que-tenemos.html

6 https://www.sportingnews.com/ar/futbol/news/donde-jugara-lionel-messi-2023/msdtaaftmgngitojx7paprnk#:~:text=Inter%20Miami%20se%20qued%C3%B3%20con%20Lionel%20Messi&text=Seg%C3%BAn%20la%20informaci%C3%B3n%20de%20distintos,el%20mi%C3%A9rcoles%207%20de%20junio.

7 https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/noticias/item/2683-31-anos-de-impunidad-la-historia-de-silvia-duzan

*Rescisión: es una indemnización prefijada que se incluye en el contrato de un futbolista, la cual deberá ser abonada a su club en caso de que quiera romper el vínculo de manera unilateral.