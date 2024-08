Vicky, la Cabal y Armitage

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El Valle del Cauca no ha tenido un presidente desde finales del siglo XIX, cuando al anciano Sanclemente lo sacaron de Buga el señor Caro y Marroquín para hacerlo presidente y después derrocarlo. Dentro de 2 años exactamente, se deberá estar posesionando un nuevo mandatario y por primera vez en tantas décadas, existe la posibilidad que un vallecaucano llegue a ese cargo.

Lo que se venía comentando en corrillos y tintos trasnochados se ha ido volviendo realidad y la encuesta de Guarumo del pasado lunes ha mostrado que al menos tres vallecaucanos pueden tener opción de ser candidatos presidenciales. Dos mujeres bugueñas, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal y un primo hermano de Esmeralda Arboleda de Uribe, el exalcalde Maurice Armitage, están moviendo sus escaparates y considerando sus opciones.

..Publicidad..

Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y un primo hermano de Esmeralda Arboleda de Uribe, el exalcalde Maurice Armitage, están moviendo sus escaparates y considerando sus opciones

...Publicidad...

Vicky lleva la ventaja, no solo es la directora de la agresiva revista Semana, donde ha mostrado garra feroz, y se ha hecho también a enemigos insondables, sino que desde la influencia de la revista en redes e impresos parece haber establecido ya una línea de ataque contra Petro y contra Claudia López, su probable rival. La Cabal, revestida cada vez más de alamares y actitudes esclavistas, es hace rato la candidata del uribismo pero no se deja orientar a la búsqueda de nuevos seguidores. La tercera opción, el exalcalde Armitage, es muy poco conocido en el resto del país, y no hace esfuerzos por conseguir su reconocimiento aun cuando me dicen que ha estado montando una completa estructura empresarial en donde seguramente tendrá un asesor de imagen muy superior al que tiene a Vargas Lleras patinando entre el coscorrón y el mal genio. Habrá entonces que esperar porque candidatos hay más pero no tan vallecaucanos como estos.