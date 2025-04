La mala suerte de Buenaventura

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Buenaventura ha sido el laboratorio nacional de todas las equivocaciones. Desde cuando don Pascual de Andagoya encontró esa bahía protegida y fundó la ciudad puerto, todo parece haber sido donde no era, como no era y como no puede ser. Por siglos Buenaventura fue un arrimadero de buques pero le costó mucho trabajo tomar conciencia de que podía ser ciudad. Como se demoraron tanto para establecer una comunicación expedita con Cali y poder atravesar la lluviosa selva cordillerana que la aislaba del resto del país, no fueron capaces de pensar en ajustarse a lo mínimo que debía tener una ciudad.

Desde entonces todo lo que ha tenido se ha hecho sobre la marcha. La planificación se estrella contra el clima. Las previsiones son aplastadas por la desidia de sus habitantes para saltarse de manera más rentable el cumplimiento de la ley. Los gobiernos de Cali y Bogotá han fracasado pretendiendo organizarla. Los bandidos de todas las calañas han podido hacer más por ella porque en medio del desorden y la deshonestidad han facilitado el modus vivendi y los chorros de plata. Han soportado paros cívicos una y otra vez y aunque cada semana se buscan un pretexto para taponar la carretera que comunica con Colombia, todas las peticiones resultan ser soluciones chimbas.

Ahora andan en la enésima gazapera. La violencia corroe sus entrañas. Las bandas que han usufructuado el fisco municipal, el contrabando y la comercialización del oro y el despacho y administración de la cocaína, están enfrentadas. Primero llegaron los refuerzos de los ejércitos de los traquetos que las fuerzas constitucionales. Intervenirla ahora será tan inútil como cruel porque la clase dirigente del puerto emigrado y allá solo quedan los capos de los chotas y los espartanos y ya llegaron los comandantes traquetos a imponer el nuevo orden que les permiten seguir contrabandeando, comiendo oro y exportando cocaína. Es la eterna mala suerte de Buenaventura.

