Copa América y Eurocopa: verdades y mentiras

Por: David Abuchar Luna |

julio 08, 2024

No había que ser un genio para pronosticar que los semifinalistas de la Euro fueran a ser los que son. Desafortunadamente al quedar segunda, Francia le dejo el camino libre a Inglaterra, que si bien tendrá frente a Holanda una prueba dura, la más dura que ha tenido hasta ahora, no hubiera sido lo mismo que enfrentar a Francia en Semis, como muy probablemente hubiese ocurrido si Francia terminaba primera de su grupo.

En cualquier caso, Inglaterra continúa siendo la decepción más grande en lo que va corrido del torneo. Inglaterra hasta ahora ha ganado a Serbia (por 1 a 0) y a Eslovaquia en un partido que perdía hasta el minuto 95. No logró ganarle ni a Dinamarca, ni a Eslovenia. Inglaterra es un equipo completamente plano, sin sorpresa, con un esquema en el que Bellingham, acostumbrado a jugar como falso 9 en el Madrid, se estorba todo el tiempo con Kane (Southgate solo modificó el esquema en el último partido pasado, y el equipo tampoco le respondió).

Parece como si lo que le falta a Southgate más que tácticas o esquemas de juego es inspirar a sus jugadores. Ayudarles a creerse los mejores. Porque lo son. Posición por posición son posiblemente el equipo más fuerte del mundo. Pero es como si no se lo creyeran.

Algunas veces el experimento del exjugador, con poca o nula experiencia a nivel de clubes, que toma las riendas de la selección mayor sale bien, caso Scaloni en Argentina, o Lorenzo en este momento con Colombia. Pero creo que la mayoría de las veces falla.

En el caso de Southgate claramente falla. Porque así ganen el torneo, que es una posibilidad, el equipo no tiene alma. A veces tiene arrebatos de orgullo, como para empatarle a Suiza. Pero es un equipo que se siente sin corazón, y creo que el problema en esos casos es casi siempre de entrenador. Pero tengámonos si luego de Southgate los ingleses contratan a Guardiola.

Si bien se ha criticado mucho a Francia, el equipo de Deschamps ha jugado a lo que juega desde que Deschamps es su técnico. No es un conjunto que domine a sus rivales, sino uno que defiende muy bien y es increíblemente peligroso en el contraataque.

Durante este torneo además, Francia se ha visto obligada a tomar la iniciativa contra rivales de categoría como Austria y Bélgica que se le han cerrado atrás, y ha encontrado los recursos necesarios para imponerse sin depender de un disminuido Mbappé. Salvo el flojo partido frente a Polonia, Francia no me ha decepcionado.

España, sin lugar a dudas el mejor equipo del torneo hasta ahora, tiene desafortunadamente una mancha enorme en su recorrido. El penalti no pitado a favor de Alemania. Francamente no se entiende esto del VAR. ¿Como es posible que ayude al árbitro a pitar el penalti a favor de Alemania contra Dinamarca, donde el balón roza la uña del dedo meñique del defensa danés, y no el de Cucurella?

La FIFA tiene que hacer algo, porque esto es lo que genera enemigos de la tecnología, y con razón. Si un árbitro se equivoca, el VAR tiene que sacarlo de su error, o al menos obligarlo a ir a ver las imágenes. Otro ejemplo más del mal uso de la tecnología son los incontables tiros de esquina no pitados.

Salvo por el incidente contra Alemania, España ha dominado ampliamente a sus rivales y no ha anotado más goles básicamente por problemas de definición, porque las oportunidades las crea, y constantemente. Williams y Yamal, de lo mejor del torneo, Rodri y Carvajal, aportando experiencia y jerarquía. Cucurella una de las revelaciones de esta Euro.

Errores de los técnicos

Me han sorprendido la gran cantidad de errores tan crasos de los técnicos. O como lo definiría Alfredo Relaño, la gran cantidad de “ataques de técnico”.

Empecemos por Nagelsmann, técnico del anfitrión. Es absolutamente imperdonable que Fullkrug haya comenzado todos los partidos en el banco. Además exponiendo a Havertz a lucir mal en un rol que no hace bien, el de 9, cuando es un excelente 10 o alero. Nagelsmann tampoco vio el bajo nivel de Gundogan, teniendo a Havertz para cumplir ese papel y en su lugar poner al tanque Fullkrug adelante.

En el último partido frente a España, el técnico alemán regaló el primer tiempo utilizando a Sane y Can en vez de Wirtz y Andrich, de mucho mejor torneo, a los cuales además tuvo que hacer ingresar al comienzo de la segunda parte. Lo peor es que seguro lo dejarán, mínimo hasta el Mundial que sigue. Pésima noticia para el hincha alemán que lleva ya dos mundiales dando tumbos.

Además de lo dicho sobre Southgate falta agregar que resulta absolutamente incomprensible su obstinación en dejar en el banco a Cole Palmer, mayor goleador inglés de la pasada Premier, que además siempre que ha entrado ha generado más peligro que sus compañeros. Lo que mejor resume lo de Southgate lo dijo un periodista de The Sun: “el jefe de los Tres Leones es un alquimista inverso, que convierte el oro en metal común.”

El otro error garrafal de técnico es el de Martínez de Portugal manteniendo a una caricatura de Ronaldo como titular durante todo el campeonato. ¡Como si fuera más importante que Ronaldo rompiera el récord del jugador en haber anotado en más Eurocopas a que el equipo alcanzara a llegar lo más lejos posible!

Cuando por arte de magia no estuvo en fuera de lugar, Ronaldo no paró de desperdiciar oportunidades, incluido penalti frente a Eslovenia en tiempo extra. Pero insisto, la culpa no es de Ronaldo, la culpa es de Martínez por ponerlo, porque además tenía alternativas, y varias, en el banco. Una cosa hubiera sido tirar de Ronaldo los últimos 20 minutos de los partidos con los defensas cansados y otra un futbolista de 39 años jugando de 9 todo un partido al más alto nivel. Martínez es responsable de que Portugal jugara con 10 hombres todos los partidos.

Otros errores incomprensibles pero más puntuales han sido la decisión de de la Fuente en sacar a Yamal y a Williams antes de que se acabara el partido contra Alemania. Afortunadamente los que salieron del banco no lo hicieron mal, pero se precipitó el técnico español en intentar ponerle fin al partido.

O Montella en Turquía dejando en el banco a su mejor jugador (Arda Guller) frente a Portugal por una supuesta molestia física para meterlo cuando iban perdiendo el partido 3–0. O Spalleti en Italia que teniendo tan pocos jugadores hábiles a disposición (por no decir ninguno), nunca echó mano del rocoso 3–5–2 practicado por tantos equipos en Italia.

Pareciera como si como si ser seleccionador nacional consistiera en desafiar la lógica.

En esta lista no incluyo a Deschamps. Aparte del fiasco que fue no llevar a Benzema al mundial pasado, Deschamps siempre pone a jugar a los mejores que tiene disponibles. Incluir a Kanté, así estuviese en Arabia, en la formación titular mientras no tuvo disponible a Tchouameni fue un acierto. Quitarle la titularidad a Dembelé después del tercer partido, otro acierto. Meter a Dembelé contra Portugal en el segundo tiempo, uno más.

Deschamps no practica un fútbol vistoso, pero si pragmático. Sobre el papel, España es mejor, solo comparen el medio campo Francés con el Español, pero sería un error garrafal confiarse de esta Francia. La lógica también dicta que Inglaterra debe superar a Holanda, pero por la razón opuesta, con la Inglaterra de Southgate nunca se sabe.

Copa América

No he visto sino los partidos de Colombia. Me impresionaron los partidos frente a Paraguay y Brasil. Contra Paraguay, Colombia superó a un equipo durísimo defendiendo con dos atacantes muy peligrosos, en especial Enciso, jugador que demostró que está para llegar a la élite. No me explico cómo Costa Rica los eliminó del torneo.

Contra Brasil, vi nuevamente una cara que no había visto en Colombia. Como dijo Bielsa, “el jugador colombiano ahora juega con naturalidad”, lo cual traduzco como “el jugador colombiano ya no juega con miedo”. Hace mucho que Colombia no le juega con miedo a Argentina o Uruguay (desde las gestas de Valderrama &. Co), pero contra Brasil, por ejemplo, me atrevería a decir que hasta en el partido que les ganamos recientemente por eliminatorias, Colombia siempre entró al terreno de juego perdiendo.

Ese día el equipo supo reponerse y gracias a uno de los mejores jugadores que ha dado el país en toda su historia (Luis Díaz), pudo darle la vuelta. Pero mentalmente ese día también empezó perdiendo.

El equipo que se enfrentó en esta Copa America a Brasil es el primero que veo entrar a una competencia (no a un amistoso) a jugarle a Brasil de igual a igual, sin temor alguno. Y tuvo más opciones que Brasil para ganarlo.

Lo de Lorenzo es hoy por hoy incuestionable, así pierda contra Uruguay el próximo partido. Veo un grupo mucho más seguro de sí mismo y afianzado que el que nunca vi con Pekerman. Lo que sucede es que para pasar a la historia debe ganar alguna Copa America o como mínimo igualar lo que hizo el de Pekerman en Brasil 2014.

Hoy pienso que hasta el insistir en Borré, tenía su lógica. Con Borré, Lorenzo formaba un 4–2–3–1, con James justo detrás de Borré. Como James no tiene el estado físico para correr todo el partido, Borré tapaba ese hueco. Ahora Lorenzo encontró un módulo mejor haciendo un 4–3–3 con James como punta por derecha y Córdoba de delantero centro. Si bien Córdoba no corre lo que corre Borré, es mucho mas letal en ataque y su aporte en defensa no es insignificante.

Adicional al gran nivel de James, hay que destacar el de Muñoz (que ya era una realidad), y la gran novedad de Richard Ríos, enorme volante defensivo (5–6 u 8) de buen pase y remate de larga distancia. Lorenzo ha descubierto una joya. Ojalá salga este mercado de verano para Europa.

Claro que Colombia tiene con qué ganar, pero es muy temprano para cantar victoria. Por delante tiene a Uruguay, tercer mejor equipo de Suramérica, que viene de eliminar a Brasil. Y de llegar a la final, tendrá seguramente en frente nada menos que a Argentina, en la que será quizás la última Copa América del GOAT.