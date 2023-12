Vendiendo ventiladores y agendas: así se pagó la carrera el querido presentador de Citytv

.Publicidad.

Hoy en día, el canal Citytv tiene una cara al frente del noticiero de las 8 que ya todo el mundo conoce. Se trata de Johnatan Nieto, oriundo de Cúcuta y que ha logrado un gran reconocimiento con una carrera impecable. Prueba de ello son los diferentes galardones que ha obtenido por su carrera como periodista. Sin embargo, para poder llegar a este punto, al presentador de Citytv no le tocó fácil. En Bogotá luchó para poder llegar a donde está. Sin embargo, esta historia de luchas y de superar obstáculos inicia desde que estaba en la universidad. Desde muy joven fue persistente para alcanzar lo que quería y a puro pulso lo terminó logrando.

Así fue como Johnatan Nieto, presentador de Citytv, se pagó sus estudios

No todo el mundo nace con la posibilidad de pagar su carrera universitaria o cumplir su sueño. Sin embargo, este obstáculo no siempre es un imposible para poder lograrlo. Muchos saben que los sueños no se cumplen solo esperándolos, saben que hay que perseguirlos y trabajar hasta conseguirlos. Bueno, pues así fue como arrancó el sueño de Johnatan Nieto para convertirse en comunicador social. Sus estudios los realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde tuvo que voltear para salir adelante. Y es que pensemos, él nació en Cúcuta y vivió toda su infancia y adolescencia allí, pero ahora asume un reto tan grande en otra ciudad.

Claro que no fue fácil para él, en entrevista para SíSePuedCast el presentador de Citytv habló sobre esta experiencia. Al verse alcanzado durante sus años como universitario, tomó la decisión de ponerse a vender ventiladores y agendas. Cuenta que en un inicio no fue fácil, su acento no le ayudaba en lo absoluto. Por esto tomó la decisión de hacerse pasar por un paisa y no le fue nada mal. Aún así, recibía críticas de la gente por hacer esto, pero él tenía clara su meta. Incluso, llevó sus productos para venderlos en su ciudad natal. Fue así como este Johnatan Nieto sacó sus estudios adelante.

Pero así como lo hizo con su carrera, su vida profesional ha sido igual. Sin importar las críticas o lo difícil que sea, el presentador de Citytv ha persistido para alcanzar sus metas. Aunque no ha tenido "rosca" o "contactos" él cucuteño ha salido adelante y hoy ve los frutos de su gran esfuerzo.

